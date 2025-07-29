Лаура Дальмаєр отримала серйозні травми внаслідок каменепаду в горах Пакистану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Eurosport.

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Що трапилося з Дальмаєр у горах Пакистану?

Через складнощі рятувальної операції до біатлоністки досі ніхто не дістався. Повідомляється, що Дальмаєр разом із ще однією людиною перебувала у пакистанському гірському масиві Каракорум на піку Лайла.

Каменепад трапився у понеділок на висоті 5700 метрів. Напарниця Дальмаєр повідомила сигнал про лихо та викликала рятувальників.

Рятувальний гелікоптер зміг дістатися місця аварії лише у вівторок через віддаленість району.

"Міжнародна команда гірських рятувальників наразі координує евакуацію. Їх підтримують досвідчені альпіністи, які перебувають у регіоні. Додаткову інформацію про аварію буде опубліковано, щойно з’являться достовірні дані. З поваги до родини та близького оточення Дальмаєр менеджмент просить громадськість утриматися від запитів і поважати приватність рідних Лаури", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Лаура Дальмаєр у травні 2019 року оголосила про завершення кар'єри. Тоді титулованій біатлоністці було лише 25 років. Вона сім разів ставала чемпіонкою світу та двічі вигравала золоті медалі на Олімпійських іграх.