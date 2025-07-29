Лаура Дальмайер получила серьезные травмы в результате камнепада в горах Пакистана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurosport.

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Что случилось с Дальмаер в горах Пакистана?

Из-за сложностей спасательной операции до биатлонистки до сих пор никто не добрался. Сообщается, что Дальмаер вместе с еще одним человеком находилась в пакистанском горном массиве Каракорум на пике Лайла.

Камнепад случился в понедельник на высоте 5700 метров. Напарница Дальмаер сообщила сигнал о бедствии и вызвал спасателей.

Спасательный вертолет смог добраться до места аварии только во вторник из-за удаленности района.

"Международная команда горных спасателей сейчас координирует эвакуацию. Их поддерживают опытные альпинисты, которые находятся в регионе. Дополнительную информацию об аварии будет опубликовано, как только появятся достоверные данные. Из уважения к семье и близкому окружению Дальмайер менеджмент просит общественность воздержаться от запросов и уважать приватность родных Лауры", – говорится в сообщении.

Напомним, что Лаура Дальмайер в мае 2019 года объявила о завершении карьеры. Тогда титулованной биатлонистке было всего 25 лет. Она семь раз становилась чемпионкой мира и дважды выигрывала золотые медали на Олимпийских играх.