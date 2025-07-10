24 Канал рассказывает о сестрах Семеренко, их биатлонные достижения, вспоминает путь к олимпийскому "золоту" и где сейчас Валентина и Вита. Сестры-близняшки родились на свет 18 января 1986 года в поселке Краснополье (Сумская область).

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Главное о спортивном пути Вита и Валя Семеренко

Как шутила в одном из интервью Вита, что она старше Вали на 15 минут. Так девушкам рассказывала их мама. Обе биатлонистки закончили Сумской государственный педагогический университет имени Антона Семеновича Макаренко.

За спинами обеих сестер есть целая гора медальных подиумов, как с юниорских еще соревнований, так с взрослых турниров. К примеру, Валя Семеренко является чемпионкой мира, семикратной победительницей чемпионата Европы, дважды побеждала на Летних чемпионатах мира, а также на этих соревнованиях заезжала на другие призовые места. Зато Вита – трехкратная триумфаторка Летнего ЧМ, четырехкратная победительница Универсиады, пятикратная победительница чемпионата Европы и призер чемпионатов мира. Это все на взрослом уровне.

Однако главной медалью в спортивной карьере обеих биатлонисток является "золото" зимних Олимпийских игр-2014 в российском Сочи, где наши девушки показали мастер-класс в эстафетной гонке. Сборная Украины в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной завоевали историческое "золото".

Также на той Олимпиаде Вита добавила в свой багаж "бронзу" в женском спринте.



Олимпийское "золото" Украины по биатлону 2014 / Фото Getty Images

Материнство Виты и реакция сестер на полномасштабную войну

После этой Олимпиады обе сестры-близняшки объявили, что могут пропустить следующий сезон из-за семейных обстоятельств. В сентябре 2016-го Вита стала мамой. У биатлонистки и ее мужа Андрея родился сын, которого назвали Марк.

Вита Семеренко вместе с сыном Марком / Фото из инстаграма биатлонистки

Дисквалификация Виты и амбиции Вали, которые не оправдались

Сестры уже достаточно давно не выступают за сборную на уровне Кубка мира. В последнее время они участвовали только в чемпионате Украины. Валентина еще в 2023-м заявляла об амбициях вернуться в сборную, но она остается вне основного состава.

Виту же в июле 2024-го года временно отстранили от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Последний раз же на международных соревнованиях Вита Семеренко выступала в биатлонном сезоне-2021/2022.

Олимпийская чемпионка 2014 года пропустила три допинг-теста за год, за что была строго наказана. Отметим, что отстранение титулованной украинской биатлонистки действовало еще с 20 марта прошлого года. Правда, срок отстранения от соревнований уже истек. Дисквалификация была до 20 марта текущего года. Вита уже с медалью вернулась к соревнованиям. Семеренко завоевала "бронзу" чемпионата Украины-2025 в одиночной смешанной эстафете.



Вита Семеренко и Богдан Борковский на ЧУ / Фото Дмитрия Евенко

Россия убила бабушку биатлонисток и уничтожает родное Краснополье

Поселок олимпийских чемпионок находится под постоянным обстрелом России. Оккупанты не только разрушают дома и инфраструктуру, но и забирают жизни мирных украинцев.

Один из таких вражеских обстрелов унес жизнь бабушки биатлонисток. Печальную весть 23 марта 2025 года на своей странице в инстаграме сообщила Вита Семеренко.

Сегодня 23 марта перестало биться сердце моей бабушки. 21-го моей бабушке исполнилось 90 лет. Она могла еще жить, но ее жизнь забрали проклятые россияне. Когда насилием стирали мое Краснополье за три дня, они забрали и бабушку. Стерли мой дом, стерли ее жизнь, стерли память. Проклятые нелюди, горите в аду за все зло, которое вы принесли на эту землю. Вы не люди – вы звери, и расплата придет,

– эмоционально написала биатлонистка.



Россия убила бабушку сестер Семеренко / Скриншот из инстаграма Виты

Добавим, что в конце сентября 2021-го умерла мама биатлонисток.

Ранее Вита активно вела свою страницу в инстаграме. Однако с течением времени все реже начала что-то постить в этой соцсети. Последний раз Вита постила что-то в своем инстаграме 30 июня текущего года, а Валя – 24 июня 2025-го.

В основном все последние публикации сестер Семеренко в инстаграме касаются военной тематики. У Валентины вообще почти все публикации, кроме двух касаются войны в Украине.

К слову. За страницей Валентины в инстаграме следят 4479 пользователей. Зато она подписана на 4797 человек. По профилю Виты, на нее в инстаграме подписаны 4739 сторонников, а она следит в ответ за 6297 лицами.

Сестры делятся контентом из родного разрушенного края, где до 24 февраля 2022 года бурлила жизнь.