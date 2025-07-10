24 Канал розповідає про сестер Семеренко, їх біатлонні здобутки, пригадує шлях до олімпійського "золота" та де зараз Валентина та Віта. Сестри-близнючки народились на світ 18 січня 1986 року у селищі Краснопілля (Сумська область).

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Головне про спортивний шлях Віта та Валя Семеренко

Як жартувала в одному із інтерв'ю Віта, що вона старша за Валю на 15 хвилин. Так дівчатам розповідала їх мама. Обидві біатлоністки закінчились Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка.

За спинами обох сестер є ціла гора медальних подіумів, як із юніорських ще змагань, так із дорослих турнірів. До прикладу, Валя Семеренко є чемпіонкою світу, семиразовою переможницею чемпіонату Європи, двічі перемагала на Літніх чемпіонатах світу, а також на цих змаганнях заїжджала на інші призові місця. Натомість Віта – триразова тріумфаторка Літнього ЧС, чотириразова переможниця Універсіади, п'ятиразова переможниця чемпіонату Європи та призерка чемпіонатів світу. Це все на дорослому рівні.

Однак головною медаллю у спортивній кар'єрі обох біатлоністок є "золото" зимових Олімпійських ігор-2014 у російському Сочі, де наші дівчата показали майстер-клас в естафетній гонці. Збірна України у складі сестер Семеренко, Юлії Джими та Олени Підгрушної завоювали історичне "золото".

Також на тій Олімпіаді Віта додала у свій доробок "бронзу" у жіночому спринті.



Олімпійське "золото" України з біатлону 2014 / Фото Getty Images

Материнство Віти та реакція сестер на повномасштабну війну

Після цієї Олімпіади обидві сестри-близнючки оголосили, що можуть пропустити наступний сезон через сімейні обставини. У вересні 2016-го Віта стала мамою. У біатлоністки та її чоловіка Андрія народився син, якого назвали Марк.

Віта Семеренко разом із сином Марком / Фото з інстаграму біатлоністки

Дискваліфікація Віти та амбіції Валі, які не виправдались

Сестри вже досить давно не виступають за збірну на рівні Кубка світу. Останнім часом вони брали участь лише у чемпіонаті України. Валентина ще у 2023-му заявляла про амбіції повернутись до збірної, але вона залишається поза основним складом.

Віту ж у липні 2024-го року тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил. Востаннє ж на міжнародних змаганнях Віта Семеренко виступала у біатлонному сезоні-2021/2022.

Олімпійська чемпіонка 2014 пропустила три допінг-тести за рік, за що була суворо покарана. Наголосимо, що відсторонення титулованої української біатлоністки діяло ще з 20 березня минулого року. Щоправда, термін усунення від змагань вже сплив. Дискваліфікація була до 20 березня поточного року. Віта вже із медаллю повернулась до змагань. Семеренко завоювала "бронзу" чемпіонату України-2025 в одиночній змішаній естафеті.



Віта Семеренко та Богдан Борковський на ЧУ / Фото Дмитра Євенка

Росія вбила бабусю біатлоністок та знищує рідне Краснопілля

Селище олімпійських чемпіонок перебуває під постійним обстрілом Росії. Окупанти не лише руйнують будинки та інфраструктуру, а й забирають життя мирних українців.

Один із таких ворожих обстрілів забрав життя бабусі біатлоністок. Сумну звістку 23 березня 2025 року на своїй сторінці в інстаграмі сповістила Віта Семеренко.

Сьогодні 23 березня перестало битись серце моєї бабусі. 21-го моїй бабусі виповнилось 90 років. Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять. Прокляті нелюди, горіть у пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви не люди – ви звірі, і розплата прийде,

– емоційно написала біатлоністка.



Росія вбила бабусю сестер Семеренко / Скриншот із інстаграму Віти

Додамо, що наприкінці вересня 2021-го померла мама біатлоністок.

Раніше Віта активно вела свою сторінку в інстаграмі. Однак із плином часу все рідше почала щось постити у цій соцмережі. Востаннє Віта постила щось у своєму інстаграмі 30 червня поточного року, а Валя – 24 червня 2025-го.

В основному усі останні публікації сестер Семеренко в інстаграмі стосуються військової тематики. У Валентини взагалі майже усі публікації, окрім двох стосуються війни в Україні.

До слова. За сторінкою Валентини в інстаграмі стежать 4479 користувачів. Натомість вона підписана на 4797 людей. Щодо профілю Віти, на неї в інстаграмі підписані 4739 прихильників, а вона стежить у відповідь за 6297 особами.

Сестри діляться контентом із рідного зруйнованого краю, де до 24 лютого 2022 року вирувало життя.