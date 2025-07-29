80-летний Рейнгольд Месснер имеет огромный опыт восхождений на мировые горные вершины. Он пообщался со спасателями и рассказал о текущей ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на RTL/ntv.

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Опытный скалолаз отправился на спасение

Месснер рассказал, что гора на которую поднималась Дальмаер, очень сложная. Она имеет крутой склон и покрыта льдом. Во время камнепада даже опытному альпинисту очень трудно избежать ударов.

Впрочем, Рейнгольд сохраняет сдержанный оптимизм на спасение Дальмайер.

"Я связался с другом, который сейчас в Пакистане. Кажется, что вертолет готов к полету, и спасение на такой высоте возможно. Также уже едет очень опытный скалолаз из Хуше, чтобы помочь.

Все сведения поступают в основном от местных альпинистов или туристов, которые были на месте.

Точную информацию будем иметь только тогда, когда спасатели доберутся до пострадавших. Однако известие о том, что лучший скалолаз региона уже отправился на помощь, вселяет надежду", – рассказал Месснер.

Отметим, Рейнгольд Месснер покорил все 14 "восьмитысячников" мира. Он получил известность в 1978 году, когда без кислородных баллонов достиг вершины Эвереста.

Напомним, что бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала в серьезную аварию в горах Пакистана. Она получила тяжелые травмы в результате схода камней с пика Лайла.

Спасатели до сих пор не могут добраться до места трагедии. Во время поисковой операции на вертолете бывшую биатлонистку увидели без признаков жизни.