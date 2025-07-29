Немецкая бывшая биатлонистка Лаура Дальмайер ушла в экспедицию в пакистанских горах Каракорум. Олимпийская чемпионка по биатлону была не одна, а попала в аварию с напарницей по альпинизму, сообщает 24 Канал.

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Как Дальмайер попала в аварию в горах?

28 июля девушки совершали восхождение в альпийском стиле, когда на Дальмайер упали камни. Авария произошла на высоте 5700 метров. Партнерша Лауры мгновенно вызвала скорую помощь и спасателей. Однако из-за отдаленной местности спасательный вертолет добрался до места аварии только утром 29 июля.

Сейчас горная спасательная операция продолжается. Со спасателями бок о бок работают опытные альпинисты. Об этом сообщал источник ZDF.

В то же время в профиле бывшей биатлонистки в инстаграме подтвердили жуткую информацию.

В понедельник, 28 июля, на пике Лайла (6069 метров) в пакистанских горах Каракорум произошла серьезная горная авария, в результате которой Лаура Дальмайер была поражена камнями. Из-за постоянной большой опасности падения камней к ней никто не смог добраться. Во время облета вертолетом было установлено, что опытная альпинистка получила по меньшей мере тяжелые травмы. Признаков жизни не обнаружено,

– говорится в публикации.

Кто такая Лаура Дальмайер?

Лаура Дальмайер в прошлом титулованная биатлонистка. Уже в своей дебютной гонке на Кубке мира продемонстрировала 5-й результат в эстафете в чешском Нове-Место.

Впервые заехала на пьедестал в марте 2013-го. На этот раз Дальмайер вместе с партнершами по сборной победила в эстафете в российском Сочи. А вот первый личный подиум был зимой 2015-го, когда стала третьей в женском спринте в итальянском Антгольц-Антерсельве. Именно тогда Лаура начала свое свершение на вершину общего зачета Кубка мира.

В 2018-м году немка выдала невероятный старт на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, когда завоевала два "золота" (в спринте и гонке преследования) и одно "серебро" в индивидуальной гонке.

Также за спиной немецкой экс-биатлонистки аж 15 наград чемпионата мира, среди которых семь золотых медалей. Такое количество наград Лаура получила в период с 2015 – 2019 годов.

Когда Дальмайер завершила карьеру?

Дальмайер не так долго задержалась в биатлоне. В мае 2019-го немка объявила, что вешает винтовку и лыжи на гвоздь. В своих соцсетях Лаура объяснила такой ранний уход из профессионального спорта. Двукратная олимпийская чемпионка-2018 рассказала, что потеряла мотивацию и страсть к биатлону после сложного сезона.

Дальмайер завершила карьеру в возрасте всего 25 лет.

Уважаемые фанаты, друзья и партнеры! Пришло время прощаться! После невероятно тяжелого сезона, полного взлетов и падений, я больше не чувствую стопроцентную страсть, необходимую для профессионального спорта. Поэтому я решила закончить свою биатлонную карьеру,

– написала Лаура.

Чем увлекалась, кроме биатлона Лаура Дальмайер?

Кроме биатлона Дальмайер увлекалась альпинизмом. Лаура – ярая и опытная альпинистка, как и ее отец. Летом 2017-го Лаура покорила вершины Токлараю и Альпамайо, которые являются частью горного массива Кордильеры-Бланка. А уже через два года Дальмаер стала на вершину самой высокой горы Ирана – Демаве.

В инстаграме бывшей биатлонистки очень много контента из подобных экспедиций.

Альпинистка Лаура Дальмайер / Фото из инстаграма бывшей биатлонистки

Также Дальмайер неоднократно работала в студиях для немецкого телевидения во время биатлонных соревнований.