Суперкомп'ютер назвав фаворита ЛЧ-2024/2025 після перших матчів 1/4 фіналу

У Лізі чемпіонів-2024/2025 завершилися всі перші матчі чвертьфінальної стадії. Деякі команди зробили великий крок до виходу в наступний раунд.

Після цих поєдинків штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на здобуття трофея. Суперкомп'ютер змоделював змагання 10 000 разів та назвав найбільш ймовірного чемпіона, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta Analyst.

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Прогноз від штучного інтелекту

Новим фаворитом змагання після розгромної перемоги над Реалом з рахунком 3:0 став Арсенал. Шанси команди Олександра Зінченка на тріумф у Лізі чемпіонів становлять 27,8%.

Основним конкурентом лондонського клубу вважається Барселона із ймовірністю виграти турнір 25,9%. Трійку головних претендентів замикає ПСЖ – 21,9%.

У топ-5 фаворитів також потрапили міланський Інтер і мюнхенська Баварія, які в очному протистоянні визначатимуть півфіналіста. Наразі їх шанси на тріумф оцінюються у 19,8% і 3% відповідно.

Іншим трьом претендентам, серед яких і чинний переможець турніру Реал, суперкомп'ютер не дає більше одного відсотка на підсумковий успіх.



Шанси всіх клубів на перемогу в ЛЧ-2024/2025 / Зображення Opta Analyst

Нагадаємо, що матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 15 та 16 квітня. Трофей майбутні фіналісти розіграють 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.