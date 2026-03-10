Легендарний тренер назвав умову, за якої Шахтар пройде Лех і може дійти до фіналу єврокубка

Легенда українського футболу Йожеф Сабо оцінив перспективи Шахтаря у єврокубках. Фахівець вважає, що донецький клуб може пройти Лех і навіть замахнутися на фінал.

Колишній наставник київського Динамо поділився з 24 Каналом прогнозом щодо шансів "гірників" у протистоянні з польським клубом. На його думку, вирішальну роль у матчах може відіграти форма бразильських легіонерів.

Що сказав Сабо про шанси Шахтаря?

Йожеф Сабо переконаний, що Шахтар має достатньо класу, щоб пройти Лех.

За словами фахівця, ключовими можуть стати дії бразильських легіонерів донецької команди.

Шахтар може пройти Лех, якщо будуть у хорошому тонусі бразильці. Вони на одну-дві гри можуть зібратися,

– зазначив Сабо.

Тренер також додав, що потенціал нинішнього складу дозволяє команді замахнутися на дуже високі результати в єврокубках.

Сабо здивувався вибору Польщі

Окремо фахівець висловив нерозуміння щодо рішення проводити домашні матчі саме в Польщі.

Я не розумію, чому вибрали Польщу. Чому не розглядали варіант грати в Словаччині, Угорщині чи якійсь іншій країні,

– сказав він.

На думку Сабо, якщо бразильські футболісти "гірників" покажуть свій максимум, команда здатна пройти дуже далеко.

Шахтар може дійти навіть до фіналу Ліги конференцій – у них хороша команда. Коли бразильці хочуть грати, а не продавати себе, то вони можуть все,

– підсумував тренер.

Шахтар у цьому сезоні