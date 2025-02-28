Нещодавно Дмітрій Бівол взяв реванш у Артура Бетербієва за перший бій. Він відібрав у росіянина титул абсолютного чемпіона світу.

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Льюїс жадає ще одного протистояння

Легенда вважає, що боксери ще не все вирішили і між ними відбудеться третій бій, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

У реванші Бівол зробив чудову роботу та переміг. Я переконаний, що між ними відбудеться третій бій за титул абсолютного чемпіона світу,

– сказав Леннокс Люїс.

Довідка. Перший поєдинок між Бетербієвим та Біволом відбувся 12 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Бетербієва рішенням більшості суддів, що дозволило йому стати абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі.

Нагадаємо, що результат першого бою викликав багато суперечок серед боксерських експертів.