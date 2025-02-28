Легендарний Льюїс хоче побачити третій бій Бівола і Бетербієва
- Леннокс Льюїс хоче побачити третій бій між Артуром Бетербієвим та Дмітрієм Біволом за звання абсолютного чемпіона світу.
- Дмітрій Бівол нещодавно переміг Артура Бетербієва у реванші, відібравши титул абсолютного чемпіона світу.
- Перший бій між Бетербієвим та Біволом відбувся 12 жовтня 2024 року, де перемогу здобув Бетербієв рішенням більшості суддів.
Британський боксер Леннокс Льюїс висловився щодо звання абсолютного чемпіона світу. Він хоче побачити ще одне протистояння Артура Бетербієва та Дмітрієм Біволом.
Нещодавно Дмітрій Бівол взяв реванш у Артура Бетербієва за перший бій. Він відібрав у росіянина титул абсолютного чемпіона світу.
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Льюїс жадає ще одного протистояння
Легенда вважає, що боксери ще не все вирішили і між ними відбудеться третій бій, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
У реванші Бівол зробив чудову роботу та переміг. Я переконаний, що між ними відбудеться третій бій за титул абсолютного чемпіона світу,
– сказав Леннокс Люїс.
Довідка. Перший поєдинок між Бетербієвим та Біволом відбувся 12 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Бетербієва рішенням більшості суддів, що дозволило йому стати абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі.
Нагадаємо, що результат першого бою викликав багато суперечок серед боксерських експертів.