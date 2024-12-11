У травні 2024 року Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі за роздільним рішенням суддів. Однак між боксерами ще відбудеться реванш, пише 24 канал з посиланням на Droeks on Boxing.
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Який прогноз дав Льюїс на реванш
Легенда сказав, що не може піти проти Усика. Український боксер неодноразово доводив, що він непереможний, і він досі залишається непереможеним.
Насправді все зводиться до того, хто боксує краще. Хто розумніший у ринзі. Я не думаю, що Ф’юрі був розумним у першому бою. Тайсон трохи загравався і дав Усику легко набирати очки,
– зазначив Леннокс Льюїс.
Він також назвав Олександра важким суперником, який весь час рухається, завжди б'є і він у відмінній формі. Зокрема він вважає, що його важко перемогти.
Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться вже 21 грудня у Ер-Ріяді.