Перед поєдинком із Рахімом Мандіном епатажний австралієць на прізвисько "G-Banger" зробив ставку не лише на кулаки, а й на провокацію. Його поява на зважуванні стала однією з найбільш обговорюваних подій вечора ще до першого гонгу, пише Daily Mail.

Що відомо про провокацію Макдональда?

Австралієць Ленс Макдональд, відомий любов'ю до шок-контенту, вийшов на сцену у чорних стрінгах, чим приголомшив публіку та учасників вечора боксу. Епатажний образ став продовженням його попередніх провокацій, але цього разу ставки були вищими – адже він битиметься із сином легендарного боксера.

Сам Ентоні Мандін раніше жорстко реагував на такі витівки суперника, попереджаючи, що подібна поведінка може закінчитися конфліктом ще до старту бою. Утім Макдональд не відступив від свого сценічного стилю.

Син легенди зосередився на рингу

Попри весь галас навколо зважування, Рахім Мандін зберіг холоднокровність і не піддався на провокації. Молодий боксер, який продовжує родинну династію, заявив, що готовий відповідати виключно в ринзі, а не на сцені.

Рахім йде стопами свого батька Ентоні Мандіна, який завершив кар'єру з 48 перемогами та 11 поразками.

Як повідомив vision_martialarts на своїй сторінці в інстаграмі, Рахім та Макдональд зустрінуться в середу в розважальному центрі Ньюкасла в андеркарді бою між Нікітою Цзю та Оскаром Діасом.