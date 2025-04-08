Лестер встановив антирекорд професійного англійського футболу

У понеділок, 7 квітня, відбувся останній матч 31 туру Англійської Прем'єр-ліги. В ньому Лестер вдома приймав Ньюкасл.

Господарі зазнали розгромної поразки з рахунком 0:3. Усі три голи "сороки" забили ще у першому таймі.

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Ганебна серія

Ця невдача не тільки наблизила Лестер до вильоту з АПЛ, а й записала в історію зі знаком мінус. "Лисиці" встановили антирекорд англійського футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Підопічні Руда ван Ністелроя стали першою командою в історії Футбольної ліги (АПЛ, Чемпіоншип, Ліга 1, Ліга 2), яка програла вісім домашніх поєдинків поспіль, не забивши жодного м'яча. Баланс голів за цей період – 0:21.

Востаннє Лестер забивав супернику вдома в чемпіонаті 8 грудня. Тоді "лисиці" зіграли з рахунком 2:2 проти Брайтона.

Довідка. Наразі команда Руда ван Ністелроя посідає передостаннє місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 17 очок у 31 матчі. Від рятувальної 17-ї позиції вона відстає на 15 залікових балів, тож шанси не вилетіти залишаються лише математичними.

Зазначимо, що наступний поєдинок Лестер проведе 12 квітня на виїзді проти Брайтона. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.