Хозяева потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Все три гола "сороки" забили еще в первом тайме.

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Позорная серия

Эта неудача не только приблизила Лестер к вылету из АПЛ, но и записала в историю со знаком минус. "Лисы" установили антирекорд английского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Подопечные Руда ван Нистелроя стали первой командой в истории Футбольной лиги (АПЛ, Чемпионшип, Лига 1, Лига 2), которая проиграла восемь домашних поединков подряд, не забив ни одного мяча. Баланс голов за этот период – 0:21.

В последний раз Лестер забивал сопернику дома в чемпионате 8 декабря. Тогда "лисы" сыграли со счетом 2:2 против Брайтона.

Справка. Сейчас команда Руда ван Нистелроя занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 31 матче. От спасательной 17-й позиции она отстает на 15 зачетных баллов, поэтому шансы не вылететь остаются лишь математическими.

Отметим, что следующий поединок Лестер проведет 12 апреля на выезде против Брайтона. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.