У Львові відбувся цікавий захід для українських захисників. Вони змогли взяти участь у баскетбольному матчі та позайматися бігом, пише 24 Канал.

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Захід для українських військових

Завдяки співпраці данського виробника протезів Levitate та українського фонду UNBROKEN, захисники України, які пережили ампутації, отримали сучасні активні та спортивні протези. Ці технології відкривають для них нові можливості: не лише рухатися, а й повертатися до повноцінного життя, включаючи спорт.

Однією з найбільш зворушливих митей стала поява ветеранів на баскетбольному корті. У спеціальних протезах вони зіграли товариський матч. Для багатьох це був перший досвід активного руху після довгих місяців лікування та реабілітації.

Михайло Тернавський, один із учасників заходу, поділився своїми емоціями після першої пробіжки.

Я вперше за 6 місяців побіг. Це неймовірні відчуття, ніби я знову повноцінно живу. Це просто чудо!

– сказав учасник.

Подія зібрала не лише самих захисників, а й команду фахівців: протезистів, фізичних терапевтів, представників бігового клубу PROBIG, а також ветеранів, які вже мають досвід використання спортивних протезів. Вони стали прикладом і підтримкою для тих, хто щойно розпочинає свій шлях відновлення.