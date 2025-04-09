17-річна спортсменка побила рекорд, який тримався майже 60 років

Лея О'Браєн виграла чемпіонат Австралії з легкої атлетики. Таким чином 17-річна спортсменка встановила новий національний рекорд.

О'Браєн брала участь у місцевому чемпіонаті з бігу на дистанцію 100 метрів. Австралійка першої фінішувала у забігу серед спортсменок до 18 років, пише 24 канал із посиланням на news.com.au.

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Що підкорилось О'Браєн

Лея Обраєн здобула яскраву перемогу на змаганнях, показавши результат 11,14 секунди. Таким чином вона побила рекорд, який тримався довгих 57 років.

Попереднє досягнення належало Рейлін Болін. Спортсменка пробігла дистанцію за 11,20 секунди у далекому 1968 році.

Чесно кажучи, я вважала, що мій найкращий результат (11,46 – 24 канал) був справді хорошим часом. Я очікувала, що у фіналі покажу 11,3 секунди, але я дуже щаслива, тому що я дуже багато працювала для цього,

– сказала О'Браєн.

Зазначимо, що Рейлін Болін була гордістю Австралії. Легкоатлетка за свою кар'єру виграла три "срібла" на Олімпійських іграх та здобула сім золотих медалей на Іграх Співдружності.