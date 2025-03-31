Тепер світова рекордсменка готується до наступних змагань. Магучіх виступить у новому сезоні Діамантової ліги, повідомляє 24 канал.

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Чарівна Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх на сторінці в інстаграм опублікувала світлини з узбережжя сонячної Португалії. Олімпійська чемпіонка перебуває на відпочинку, а також готується до нового сезону Діамантової ліги.

Українська легкоатлетка залишила підпис під публікацією:

Океан, Португалія та підготовка до Діамантової ліги,

– написала Магучіх.

Ярослава Магучіх у Португалії / Фото з інстаграму легкоатлетки

На попередніх трьох турнірах Діамантової ліги Ярослава Магучіх здобула золоті медалі. У 2024 році українська легкоатлетка тріумфувала у фіналі змагань в Брюсселі.

Нагадаємо, що Діамантова ліга 2025 розпочнеться у китайському Сямені 26 квітня. Турнір завершиться 27-28 серпня цього року у швейцарському Цюриху.