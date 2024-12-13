Нещодавно суд міста Ухань ухвалив рішення щодо ув'язнення екстренера збірної Китаю. 47-річному фахівцю присудили 20 років позбавлення волі, повідомляє 24 канал із посиланням на CNN.

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Деталі розслідування справи Лі Те

У березні під час судового засідання прокуратура звинуватила Лі Те в отриманні хабаря у розмірі понад 50 мільйонів юанів (6,8 мільйона доларів).

Злочин стався під час роботи головним тренером збірної Китаю у період з 2019 по 2021 рік. За інформацією прокуратури Лі Те допомагав деяким гравцям у відборі до національної команди.

Ексгравця Евертона також звинуватили у підлаштуванні матчів двох клубів. З 2015 по 2019 роки Лі Те тренував команди з китайських чемпіонатів.

Лі Те за декілька тижнів до суду розкаявся у скоєному злочині. Це відбулось під час трансляції документального фільму про придушення корупції у футбольному секторі.

Коли я був гравцем, я найбільше зневажав людей, які грали в договірних матчах. Я глибоко шкодую, що пішов хибним шляхом,

– сказав Лі Те.

Зазначимо, що Лі Те вважається культовим гравцем для китайського футболу свого покоління. Він виступав за Евертон, Шеффілд Юнайтед, Ляонін та Ченду.

Довідка. У березні 2024 року за корупцію було засуджено колишнього голову футбольної асоціації Китаю Чень Суюаня. Чиновник за рішенням суду отримав довічне ув'язнення.

У складі збірної Китаю Лі Те відграв у 89 матчах, де забив 5 голів. Також він працював асистентом головного тренера національної команди з 2014 по 2017 роки.