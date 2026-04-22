Мудрик залишився без тренера: Челсі звільнив Ліама Росеньйора

Катастрофічна серія лондонського Челсі у чемпіонаті Англії змусила керівництво клубу вдруге за чотири місяці наважитися на звільнення головного тренера. Ліам Росеньйор більше не керує "аристократами".

Клуб претендує на потрапляння у Лігу чемпіонів і продовжує боротьбу за Кубок Англії. Але виконувати турнірні завдання доведеться вже без англійського коуча, звільнення якого підтвердив офіційний сайт Челсі.

Чому Челсі звільнив Росеньйора?

У заяві керівництво Челсі стверджує, що результати команди та рівень її гри "останнім часом впали нижче потрібних стандартів". Звільнення Росеньйора називають непростим, але необхідним рішенням в умовах того, що попереду в команди ще чимало вкрай важливих матчів.

В останніх п'яти матчах АПЛ Челсі справді зіграв жахливо – зазнали п'яти поразок і жодного разу не змогли вразити ворота суперника. Останньою краплею у чаші терпіння босів лондонців стала поразка у понеділок від Брайтона з рахунком 0:3, яка ще більше ускладнила Челсі боротьбу за зону Ліги чемпіонів.

Хто буде тренером Челсі замість Росеньйора?

Домовленостей з вільними спеціалістами у "аристократів" немає, а директори вирішили не шукати заміну Росеньйору у терміновому порядку. Команду довірили головному тренеру молодіжного складу Калуму МакФарлейну, який буде керувати "синіми" у статусі виконувача обов'язків.

