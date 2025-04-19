Барселона, ПСЖ, Арсенал та Інтер: хто став фаворитом Ліги чемпіонів після чвертьфіналів
Головний єврокубок виходить на фінішну пряму, залишилось всього чотири претенденти на Кубок. Останні п'ять матчів визначать нового тріумфатора.
Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 завершились чвертьфінальні матчі. В гонитві за трофеєм залишилось чотири команди з різних країн, повідомляє 24 Канал.
До теми Королів скинуто: Реал вдруге поступився Арсеналу Зінченка та вилетів з Ліги чемпіонів
Чотири претенденти на Кубок
Вже припинив боротьбу за трофеєм чинний тріумфатор турніру мадридський Реал. Команда Карло Анчелотті двічі програла Арсеналу, який залишився єдиним представником Англії в ЛЧ.
У свою чергу принциповий суперник "бланкос" Барселона свого суперника пройшов. Каталонці програли на полі Боруссії 1:3, але домашня перемога 4:0 убезпечила команду Фліка від вильоту.
Ще двома півфіналістами Ліги чемпіонів стали Інтер та новоспечений чемпіон Франції ПСЖ. Кожна з команд має у своєму активі по одному виходу у фінал турніру за останні п'ять років.
Читайте також Іспанія та Англія завоювали по додатковому місцю в Лізі чемпіонів: деталі регламенту УЄФА
Прогноз Favbet
Цікаво, що в турнірі немає явного фаворита згідно з котируваннями від Favbet. Одразу три команди мають майже рівні шанси на успіх, тоді як Інтер виглядає андердогом у цій битві. Котирування на перемогу в Лізі чемпіонів наступні:
- Барселона – 3,00
- ПСЖ – 3,30
- Арсенал – 3,50
- Інтер – 6,00
Що ж стосується півфіналів, то Арсенал гратиме проти ПСЖ. У свою чергу Барселона протистоятиме Інтеру. У першій парі шанси команд на прохід у фінал виглядають близькими до 50 на 50.
|МАТЧ
|1
|2
|Арсенал – ПСЖ
|1,96
|1,85
|Барселона – Інтер
|1,52
|2,54