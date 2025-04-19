Барселона, ПСЖ, Арсенал та Інтер: хто став фаворитом Ліги чемпіонів після чвертьфіналів

Головний єврокубок виходить на фінішну пряму, залишилось всього чотири претенденти на Кубок. Останні п'ять матчів визначать нового тріумфатора.

Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 завершились чвертьфінальні матчі. В гонитві за трофеєм залишилось чотири команди з різних країн, повідомляє 24 Канал.

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Чотири претенденти на Кубок

Вже припинив боротьбу за трофеєм чинний тріумфатор турніру мадридський Реал. Команда Карло Анчелотті двічі програла Арсеналу, який залишився єдиним представником Англії в ЛЧ.

У свою чергу принциповий суперник "бланкос" Барселона свого суперника пройшов. Каталонці програли на полі Боруссії 1:3, але домашня перемога 4:0 убезпечила команду Фліка від вильоту.

Ще двома півфіналістами Ліги чемпіонів стали Інтер та новоспечений чемпіон Франції ПСЖ. Кожна з команд має у своєму активі по одному виходу у фінал турніру за останні п'ять років.

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Прогноз Favbet

Цікаво, що в турнірі немає явного фаворита згідно з котируваннями від Favbet. Одразу три команди мають майже рівні шанси на успіх, тоді як Інтер виглядає андердогом у цій битві. Котирування на перемогу в Лізі чемпіонів наступні:

Барселона – 3,00

ПСЖ – 3,30

Арсенал – 3,50

Інтер – 6,00

Що ж стосується півфіналів, то Арсенал гратиме проти ПСЖ. У свою чергу Барселона протистоятиме Інтеру. У першій парі шанси команд на прохід у фінал виглядають близькими до 50 на 50.