Божевільний Лілль, фіаско Мілана, Трубін виграв у Юве: всі результати 8-го туру Ліги чемпіонів

Останній турі лігової стадії ЛЧ подарував фанатам аж 64 голи у 18-ти матчах. Серед невдах дня опинився Шахтар, який завершив свої виступи на євроарені.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись матчі останнього туру основного етапу. Всі 18 ігор цього матчдею відбулись в один час, що додало багато інтриги у боротьбі за місця у плей-оф, повідомляє 24 Канал.

До теми Ляп голкіпера "джмелів" не допоміг: Шахтар програв Боруссії та вилетів з Ліги чемпіонів

Голепад в останній день

Єдиний представник України Шахтар і так мав мізерні шанси на прохід далі. Але команда Пушича заслужено поступилась на виїзді дортмундській Боруссії та завершила турнір на 27-му місці.

Першої поразки в Лізі чемпіонів зазнав Ліверпуль. Мерсисайдці повезли у Ейндховен відвертих дублерів, які поступились мотивованому ПСВ 2:3. Втім підопічні Слота все одно завершили лігову стадію на першому місці.

"Червоні" разом із Барселоною достроково вийшли в 1/8 фіналу. Також не мали проблем із забезпеченням місця у топ-8 Арсенал, Інтер, Атлетіко та Баєр, які впевнено здолали своїх опонентів.

А ось потрапляння Лілля у першу "вісімку" стало сенсацією. По-перше, "доги" винесли вперед ногами Феєнорд (6:1). По-друге, допомогло їм в цьому Динамо Загреб, яке сенсаційно здолало Мілан.

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Власне хорватів можна назвати головними невдахами дня разом зі Штутгартом. Правда, німці самі впустили путівку у плей-оф, розгромно програвши ПСЖ. А ось Динамо не допомогла навіть перемога над віцечемпіоном Італії.

Всі результати 8-го туру Ліги чемпіонів 2024-2025:

Боруссія Д – Шахтар 3:1

Голи : Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Марлон Гомес, 50.

: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Марлон Гомес, 50. ПСВ – Ліверпуль 3:2

Голи : Бакайоко, 35, Сайбарі, 45, Пепі, 45+6 – Гакпо, 28 (пен), Елліотт, 40.

: Бакайоко, 35, Сайбарі, 45, Пепі, 45+6 – Гакпо, 28 (пен), Елліотт, 40. Барселона – Аталанта 2:2

Голи : Ямал, 47, Араухо, 72 – Едерсон, 67, Пашалич, 79.

: Ямал, 47, Араухо, 72 – Едерсон, 67, Пашалич, 79. Штутгарт – ПСЖ 1:4

Голи : Пачо, 77 (автогол) – Барколя, 6, Дембеле, 17, 35, 54.

: Пачо, 77 (автогол) – Барколя, 6, Дембеле, 17, 35, 54. Жирона – Арсенал 1:2

Голи : Данжума, 28 – Жоржиньо, 38 (пен), Нванері, 42.

: Данжума, 28 – Жоржиньо, 38 (пен), Нванері, 42. Інтер – Монако 3:0

Голи : Мартінес, 4 (пен), 16, 67.

: Мартінес, 4 (пен), 16, 67. Зальцбург – Атлетіко 1:4

Голи : Дагім, 90+1 – Сімеоне, 5, Грізманн, 13, 45+1, Льоренте, 63.

: Дагім, 90+1 – Сімеоне, 5, Грізманн, 13, 45+1, Льоренте, 63. Динамо Загреб – Мілан 2:1

Голи : Батуріна, 19, П'яца, 60 – Пулішич, 53.

: Батуріна, 19, П'яца, 60 – Пулішич, 53. Брест – Реал 0:3

Голи : Родріго, 27, 78, Беллінгем, 56.

: Родріго, 27, 78, Беллінгем, 56. Баєр – Спарта 2:0

Голи : Вірц, 32, Телла, 64.

: Вірц, 32, Телла, 64. Баварія – Слован 3:1

Голи : Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толіч, 90.

: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толіч, 90. Манчестер Сіті – Брюгге 3:1

Голи : Ковачич, 53, Ордоньєс, 62 (пен), Савіо, 77 – Оньєдіка, 45.

: Ковачич, 53, Ордоньєс, 62 (пен), Савіо, 77 – Оньєдіка, 45. Ювентус – Бенфіка 0:2

Голи : Павлідіс, 16, Кокджу, 80.

: Павлідіс, 16, Кокджу, 80. Лілль – Феєнорд 6:1

Голи : Сахрауї, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол), Гомес, 57, Девід, 74, Кабелла, 78 – Хіменес, 14.

: Сахрауї, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол), Гомес, 57, Девід, 74, Кабелла, 78 – Хіменес, 14. Астон Вілла – Селтік 4:2

Голи : Роджерс, 3, 5, 90+1, Воткінс, 60 – Іда, 36, 38.

: Роджерс, 3, 5, 90+1, Воткінс, 60 – Іда, 36, 38. Спортинг – Болонья 1:1

Голи : Гардер, 77 – Побега, 21.

: Гардер, 77 – Побега, 21. Штурм – Лейпциг 1:0

Гол : Малич, 42.

: Малич, 42. Янг Бойз – Црвена Звезда 0:1

Гол: Канга, 69.

Що стосується українців, то з п'яти наших легіонерів на полі з'явились троє. Трубін зберіг ворота "сухими" у матчі з Ювентусом, чим допоміг Бенфіці здобути перемогу.

Циганков із Жироною поступився Арсеналу, де весь матч на заміні провів Зінченко. Лунін також просидів на лаві переможну зустріч із Брестом. А ось Степанов отримав кілька хвилин у матчі Баєр – Спарта.