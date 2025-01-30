Божевільний Лілль, фіаско Мілана, Трубін виграв у Юве: всі результати 8-го туру Ліги чемпіонів
Останній турі лігової стадії ЛЧ подарував фанатам аж 64 голи у 18-ти матчах. Серед невдах дня опинився Шахтар, який завершив свої виступи на євроарені.
В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись матчі останнього туру основного етапу. Всі 18 ігор цього матчдею відбулись в один час, що додало багато інтриги у боротьбі за місця у плей-оф, повідомляє 24 Канал.
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Голепад в останній день
Єдиний представник України Шахтар і так мав мізерні шанси на прохід далі. Але команда Пушича заслужено поступилась на виїзді дортмундській Боруссії та завершила турнір на 27-му місці.
Першої поразки в Лізі чемпіонів зазнав Ліверпуль. Мерсисайдці повезли у Ейндховен відвертих дублерів, які поступились мотивованому ПСВ 2:3. Втім підопічні Слота все одно завершили лігову стадію на першому місці.
"Червоні" разом із Барселоною достроково вийшли в 1/8 фіналу. Також не мали проблем із забезпеченням місця у топ-8 Арсенал, Інтер, Атлетіко та Баєр, які впевнено здолали своїх опонентів.
А ось потрапляння Лілля у першу "вісімку" стало сенсацією. По-перше, "доги" винесли вперед ногами Феєнорд (6:1). По-друге, допомогло їм в цьому Динамо Загреб, яке сенсаційно здолало Мілан.
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Власне хорватів можна назвати головними невдахами дня разом зі Штутгартом. Правда, німці самі впустили путівку у плей-оф, розгромно програвши ПСЖ. А ось Динамо не допомогла навіть перемога над віцечемпіоном Італії.
Всі результати 8-го туру Ліги чемпіонів 2024-2025:
- Боруссія Д – Шахтар 3:1
Голи: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Марлон Гомес, 50.
- ПСВ – Ліверпуль 3:2
Голи: Бакайоко, 35, Сайбарі, 45, Пепі, 45+6 – Гакпо, 28 (пен), Елліотт, 40.
- Барселона – Аталанта 2:2
Голи: Ямал, 47, Араухо, 72 – Едерсон, 67, Пашалич, 79.
- Штутгарт – ПСЖ 1:4
Голи: Пачо, 77 (автогол) – Барколя, 6, Дембеле, 17, 35, 54.
- Жирона – Арсенал 1:2
Голи: Данжума, 28 – Жоржиньо, 38 (пен), Нванері, 42.
- Інтер – Монако 3:0
Голи: Мартінес, 4 (пен), 16, 67.
- Зальцбург – Атлетіко 1:4
Голи: Дагім, 90+1 – Сімеоне, 5, Грізманн, 13, 45+1, Льоренте, 63.
- Динамо Загреб – Мілан 2:1
Голи: Батуріна, 19, П'яца, 60 – Пулішич, 53.
- Брест – Реал 0:3
Голи: Родріго, 27, 78, Беллінгем, 56.
- Баєр – Спарта 2:0
Голи: Вірц, 32, Телла, 64.
- Баварія – Слован 3:1
Голи: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 – Толіч, 90.
- Манчестер Сіті – Брюгге 3:1
Голи: Ковачич, 53, Ордоньєс, 62 (пен), Савіо, 77 – Оньєдіка, 45.
- Ювентус – Бенфіка 0:2
Голи: Павлідіс, 16, Кокджу, 80.
- Лілль – Феєнорд 6:1
Голи: Сахрауї, 4, Траунер, 38 (автогол), 76 (автогол), Гомес, 57, Девід, 74, Кабелла, 78 – Хіменес, 14.
- Астон Вілла – Селтік 4:2
Голи: Роджерс, 3, 5, 90+1, Воткінс, 60 – Іда, 36, 38.
- Спортинг – Болонья 1:1
Голи: Гардер, 77 – Побега, 21.
- Штурм – Лейпциг 1:0
Гол: Малич, 42.
- Янг Бойз – Црвена Звезда 0:1
Гол: Канга, 69.
Що стосується українців, то з п'яти наших легіонерів на полі з'явились троє. Трубін зберіг ворота "сухими" у матчі з Ювентусом, чим допоміг Бенфіці здобути перемогу.
Циганков із Жироною поступився Арсеналу, де весь матч на заміні провів Зінченко. Лунін також просидів на лаві переможну зустріч із Брестом. А ось Степанов отримав кілька хвилин у матчі Баєр – Спарта.