Боруссія Д – Шахтар 3:1

Гол: Гірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Марлон, 50

У середу, 29 січня, відбулися матчі останнього 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. У Дортмунді на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк" зустрічалися Боруссія та Шахтар, пише 24 Канал.

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Холодний душ для Шахтаря

У стартовому складі "гірників" відбулася одна зміна у порівнянні з переможним матчем проти французького Бреста (2:0). Замість нападника Егіналду на поле вийшов Олександр Зубков, який зайняв звичне місце на правому фланзі атаки, а номінального форварда зіграв Педріньйо.

За тиждень до матчу Боруссія звільнила з посади головного тренера Нурі Шахіна. У чемпіонаті "джмелі" скотилися на 11-те місце. Тож Шахтар повинен був скористатися негараздами "чорно-жовтих".

Проте на полі у грі Боруссії не відчувалася криза. Вже на 17-й хвилині зустрічі господарі вийшли вперед. Адєму обіграв Азарова та пробив по воротах. Під час польоту м'яч потрапив у Гірассі та опинився у воротах.

Відео першого голу Гірассі

На 39-й хвилині "гірники" втратили чудовий шанс зрівняти рахунок. Судаков вийшов на побачення з голкіпером, але в останню мить Шлоттербек кинувся під удар та відвів загрозу.

Перед свистком на перерву Боруссія збільшила свою перевагу. Швидка контратака "джмелів" завершилася точним ударом Гірассі.

Відео другого голу Гірассі

Шанс на камбек

Відпочинок пішов на користь "гірникам". На 49-й хвилині жахливу помилку допустив голкіпер Боруссії Кобель. Воротар завовтузився з м'ячем, чим скористався Марлон.

Відео голу Марлона

Гол бразильця повернув інтригу в матчі. Мінімальна різниця у рахунку залишала надію на порятунок. Проте швидко футболісти Боруссії повернули впевненість. Команду Пушича вкотре виручав Різник.

Проте і він був безсилим на 79-й хвилині. Бенсебаїні познущався із захисників Шахтаря та реалізував вихід сам на сам.

Відео голу Бенсебаїні

У підсумку матч завершився поразкою Шахтаря з рахунком 1:3. Команда Пушича вилітає з Ліги чемпіонів, а Боруссія продовжує боротьбу за трофей.