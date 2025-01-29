Боруссия Д – Шахтер 3:1

Гол: Гирасси, 17, 44, Бенсебаини, 79 – Марлон, 50

В среду, 29 января, состоялись матчи последнего 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов. В Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" встречались Боруссия и Шахтер, пишет 24 Канал.

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Холодный душ для Шахтера

В стартовом составе "горняков" произошло одно изменение по сравнению с победным матчем против французского Бреста (2:0). Вместо нападающего Эгиналду на поле вышел Александр Зубков, который занял привычное место на правом фланге атаки, а номинального форварда сыграл Педриньо.

За неделю до матча Боруссия уволила с должности главного тренера Нури Шахина. В чемпионате "шмели" скатились на 11-е место. Поэтому Шахтер должен был воспользоваться неурядицами "черно-желтых".

Однако на поле в игре Боруссии не ощущался кризис. Уже на 17-й минуте встречи хозяева вышли вперед. Адему обыграл Азарова и пробил по воротам. Во время полета мяч попал в Гирасси и оказался в воротах.

Видео первого гола Гирасси

На 39-й минуте "горняки" упустили отличный шанс сравнять счет. Судаков вышел на свидание с голкипером, но в последний момент Шлоттербек бросился под удар и отвел угрозу.

Перед свистком на перерыв Боруссия увеличила свое преимущество. Быстрая контратака "шмелей" завершилась точным ударом Гирасси.

Видео второго гола Гирасси

Шанс на камбэк

Отдых пошел на пользу "горнякам". На 49-й минуте ужасную ошибку допустил голкипер Боруссии Кобель. Вратарь засуетился с мячом, чем воспользовался Марлон.

Видео гола Марлона

Гол бразильца вернул интригу в матче. Минимальная разница в счете оставляла надежду на спасение. Однако быстро футболисты Боруссии вернули уверенность. Команду Пушича в очередной раз выручал Ризнык.

Однако и он был бессилен на 79-й минуте. Бенсебаини поиздевался над защитниками Шахтера и реализовал выход один на один.

Видео гола Бенсебаини

В итоге матч завершился поражением Шахтера со счетом 1:3. Команда Пушича вылетает из Лиги чемпионов, а Боруссия продолжает борьбу за трофей.