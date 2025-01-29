В среду, 29 января, дортмундская Боруссия и донецкий Шахтер встретятся в рамках 8-го тура Лиги чемпионов. Решающий для "горняков" поединок состоится на стадионе "Сигнал Идуна Парк", пишет 24 Канал.

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Важный месседж в поддержку Украины

Накануне матча с Шахтером немецкий клуб на своей официальной странице в инстаграме опубликовал пост в поддержку Украины.

"Сегодня 1071-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мы остаемся вместе", – говорится в публикации клуба.

Боруссия выразила солидарность с Украиной / фото из инстаграма клуба

Напомним, что матч 8-го тура Лиги чемпионов Боруссия Д – Шахтер начнется в 22:00 по киевскому времени. Команда Марино Пушича сохраняет теоретические шансы попасть в плей-офф.

А вот Боруссия Дортмунд точно будет играть в следующем раунде Лиги чемпионов. В случае победы над "горняками" они могут автоматически выйти в 1/8 финала.