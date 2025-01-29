У середу, 29 січня, дортмундська Боруссія та донецький Шахтар зустрінуться в рамках 8-го туру Ліги чемпіонів. Вирішальний для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк", пише 24 Канал.

Читайте також Боруссія Д – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу Ліги чемпіонів 2024-2025

Важливий меседж на підтримку України

Напередодні матчу з Шахтарем німецький клуб на своїй офіційній сторінці в інстаграмі опублікував пост на підтримку України.

"Сьогодні 1071-й день з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми залишаємося разом", – йдеться у публікації клубу.

Боруссія висловила солідарність з Україною / фото з інстаграму клубу

Нагадаємо, що матч 8-го туру Ліги чемпіонів Боруссія Д – Шахтар розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команда Маріно Пушича зберігає теоретичні шанси потрапити до плей-оф.

Натомість Боруссія Дортмунд точно гратиме в наступному раунді Ліги чемпіонів. У разі перемоги над "гірниками" вони можуть автоматично вийти до 1/8 фіналу.