Лише диво виведе Шахтар у плей-оф: як виглядає таблиця Ліги чемпіонів перед останнім туром

Донецька команда обіграла Брест та залишилась у боротьбі за останні місця у плей-оф Ліги чемпіонів. Втім шанси "гірників" посунути Манчестер Сіті або Штутгарт виглядають вкрай примарними.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбувся сьомий тур основного етапу. У середу, 22 січня, було відіграно дев'ять матчів, а перед плей-оф залишилось провести всього один тур, повідомляє 24 Канал.

До теми "Паненка" Судакова та гол Кевіна: Шахтар на класі здолав Брест у Лізі чемпіонів

Фініш – за тиждень

Нагадаємо, що за новим форматом до основної стадії потрапили 36 команд і вони не ділились на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, а за їх підсумком і формується турнірна таблиця.

У 18-ти зустрічах сьомого туру команди сумарно забили аж 59 голів, тобто в середньому 3,28 м'яча за матч. Із неочікуваних результатів варто виділити поразки Манчестер Сіті, Баварії та дортмундської Боруссії.

Всі результати 7 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:

Монако – Астон Вілла 1:0

Аталанта – Штурм 5:0

Бенфіка – Барселона 4:5

Ліверпуль – Лілль 2:1

Атлетіко – Баєр 2:1

Брюгге – Ювентус 0:0

Болонья – Боруссія Д 2:1

Слован – Штутгарт 1:3

Црвена Звезда – ПСВ 2:3

Шахтар – Брест 2:0

Лейпциг – Спортинг 2:1

ПСЖ – Манчестер Сіті 4:2

Феєнорд – Баварія 3:0

Мілан – Жирона 1:0

Спарта – Інтер 0:1

Арсенал – Динамо Загреб 3:0

Реал – Зальцбург 5:1

Селтік – Янг Бойз 1:0

Шахтар у 7 турі здобув свою другу перемогу в турнірі, впевнено перегравши французький Брест. Втім це суттєво не покращило шанси "гірників" на плей-оф.

В останньому турі підопічним Пушича треба не тільки перемагати дортмундську Боруссію, а і очікувати на провал Манчестер Сіті, Динамо Загреб та Штутгарта.

Без втрат продовжує йти Ліверпуль, який разом із Барселоною гарантував собі пряму путівку в 1/8 фіналу. Загалом вже відомі 18 з 24-х команд, які точно пройдуть у плей-оф.

Читайте також ПСЖ здійснив камбек та переміг МанСіті у боротьбі за виживання в Лізі чемпіонів

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ліверпуль 7 0 0 15-2 21 2 Барселона 6 0 1 26-11 18 3 Арсенал 5 1 1 14-2 16 4 Інтер 5 1 1 8-1 16 5 Атлетіко 5 0 2 16-11 15 6 Мілан 5 0 2 13-9 15 7 Аталанта 4 2 1 18-4 14 8 Баєр 4 1 2 13-7 13 9 Астон Вілла 4 1 2 9-4 13 10 Монако 4 1 2 13-10 13 11 Феєнорд 4 1 2 17-15 13 12 Лілль 4 1 2 11-9 13 13 Брест 4 1 2 10-8 13 14 Боруссія Д 4 0 3 19-11 12 15 Баварія 4 0 3 17-11 12 16 Реал 4 0 3 17-12 12 17 Ювентус 3 3 1 9-5 12 18 Селтік 3 3 1 11-10 12 19 ПСВ 3 2 2 13-10 11 20 Брюгге 3 2 2 6-8 11 21 Бенфіка 3 1 3 14-12 10 22 ПСЖ 3 1 3 10-8 10 23 Спортинг 3 1 3 12-11 10 24 Штутгарт 3 1 3 12-13 10 25 Манчестер Сіті 2 2 3 15-13 8 26 Динамо Загреб 2 2 3 10-18 8 27 Шахтар 2 1 4 7-13 7 28 Болонья 1 2 4 3-8 5 29 Спарта 1 1 5 7-19 4 30 Лейпциг 1 0 6 8-14 3 31 Жирона 1 0 6 4-11 3 32 Црвена Звезда 1 0 6 12-22 3 33 Штурм 1 0 6 4-14 3 34 Зальцбург 1 0 6 4-23 3 35 Слован 0 0 7 6-24 0 36 Янг Бойз 0 0 7 3-23 0

Формат Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів пройде 31 травня 2025 року в Мюнхені.

Матчі останнього 8-го туру Ліги чемпіонів пройдуть всього за тиждень, 29 січня. Важливою особливістю цього матчдею є те, що всі 18 ігор відбудуться одночасно. Шахтар гратиме на виїзді із Боруссією Дортмунд.

Розклад 8 туру Ліги чемпіонів 2024-2025: