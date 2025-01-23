Шансів майже немає: за яких казкових умов Шахтар вийде у плей-оф Ліги чемпіонів
Донеччани залишились в боротьбі за прохід далі в Лізі чемпіонів, проте ймовірність цього дуже примарна. Для її виконання потрібен збіг чотирьох не надто реалістичних умов.
В Лізі чемпіонів 2024-2025 залишився лише один тур до завершення основної стадії. Цього сезону турнір зазнав реформ, адже були скасовані групи і всі команди опинились в загальній турнірній таблиці, повідомляє 24 Канал.
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Залишилось шість місць
Згідно з новим форматом, за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. Серед них вже гарантовано опиняться Ліверпуль та Барселона.
У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Загалом вже визначились 18 з 24-х учасників плей-оф:
- Ліверпуль
- Барселона
- Арсенал
- Інтер
- Атлетіко
- Мілан
- Аталанта
- Баєр
- Астон Вілла
- Монако
- Феєнорд
- Лілль
- Брест
- Боруссія Д
- Баварія
- Реал
- Ювентус
- Селтік
- ПСВ
На одну з останніх шести путівок претендує донецький Шахтар, який у середу, 22 січня, переміг французький Брест. Втім шанси команди Пушича виглядають відверто примарними.
"Гірники" підійшли до останнього туру на 27-му місці, тому в останньому турі Шахтарю треба обійти як мінімум трьох опонентів. Сама команда зіграє на виїзді із дортмундською Боруссією.
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Ліверпуль
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|Барселона
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|Арсенал
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|Інтер
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|Атлетіко
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|Мілан
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|Аталанта
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|Баєр
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|Астон Вілла
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|Монако
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|Феєнорд
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|Лілль
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|Брест
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|Боруссія Д
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|Баварія
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|Ювентус
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|Селтік
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|Брюгге
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|Бенфіка
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|ПСЖ
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|Спортинг
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|Штутгарт
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|Манчестер Сіті
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо Загреб
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтар
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|Болонья
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|Спарта
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|Лейпциг
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|Црвена Звезда
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|Зальцбург
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|Слован
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|Янг Бойз
|0
|0
|7
|3-23
|0
Оскільки різниця м'ячів Шахтаря є найгіршою серед конкурентів (-6), йому необхідно не тільки перемагати суперника. Треба робити це із якомога більшим рахунком. При цьому потрібен ще і збіг наступних умов:
- Динамо Загреб не виграє вдома у Мілана
- Манчестер Сіті не виграє вдома у Брюгге
- Штутгарт програє ПСЖ у 4 чи більше голів
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На жаль, такі умови роблять "гірників" відвертим андердогом у цій боротьбі. Прохід Шахтаря у плей-оф оцінюють коефіцієнтом аж 125,00. Куди кращі шанси у Манчестер Сіті (1,20) та Штутгарта (1,55).
При цьому Шахтар буде андердогом безпосередньо у матчі з Боруссією. Перемога донеччан оцінюється у 7,30, тоді як "джмелів" у 1,40. Коефіцієнт на нічию становить 5,30.
Нагадаємо, що повернення Шахтаря в Лігу чемпіонів наразі під питанням. Наступного сезону Україна буде представлена у цьому турнірі лише чемпіоном і наразі Динамо випереджає "гірників" аж на 10 очок, а Олександрія – на п'ять.