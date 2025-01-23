Шансів майже немає: за яких казкових умов Шахтар вийде у плей-оф Ліги чемпіонів

Донеччани залишились в боротьбі за прохід далі в Лізі чемпіонів, проте ймовірність цього дуже примарна. Для її виконання потрібен збіг чотирьох не надто реалістичних умов.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 залишився лише один тур до завершення основної стадії. Цього сезону турнір зазнав реформ, адже були скасовані групи і всі команди опинились в загальній турнірній таблиці, повідомляє 24 Канал.

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Залишилось шість місць

Згідно з новим форматом, за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. Серед них вже гарантовано опиняться Ліверпуль та Барселона.

У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Загалом вже визначились 18 з 24-х учасників плей-оф:

Ліверпуль

Барселона

Арсенал

Інтер

Атлетіко

Мілан

Аталанта

Баєр

Астон Вілла

Монако

Феєнорд

Лілль

Брест

Боруссія Д

Баварія

Реал

Ювентус

Селтік

ПСВ

На одну з останніх шести путівок претендує донецький Шахтар, який у середу, 22 січня, переміг французький Брест. Втім шанси команди Пушича виглядають відверто примарними.

"Гірники" підійшли до останнього туру на 27-му місці, тому в останньому турі Шахтарю треба обійти як мінімум трьох опонентів. Сама команда зіграє на виїзді із дортмундською Боруссією.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ліверпуль 7 0 0 15-2 21 2 Барселона 6 0 1 26-11 18 3 Арсенал 5 1 1 14-2 16 4 Інтер 5 1 1 8-1 16 5 Атлетіко 5 0 2 16-11 15 6 Мілан 5 0 2 13-9 15 7 Аталанта 4 2 1 18-4 14 8 Баєр 4 1 2 13-7 13 9 Астон Вілла 4 1 2 9-4 13 10 Монако 4 1 2 13-10 13 11 Феєнорд 4 1 2 17-15 13 12 Лілль 4 1 2 11-9 13 13 Брест 4 1 2 10-8 13 14 Боруссія Д 4 0 3 19-11 12 15 Баварія 4 0 3 17-11 12 16 Реал 4 0 3 17-12 12 17 Ювентус 3 3 1 9-5 12 18 Селтік 3 3 1 11-10 12 19 ПСВ 3 2 2 13-10 11 20 Брюгге 3 2 2 6-8 11 21 Бенфіка 3 1 3 14-12 10 22 ПСЖ 3 1 3 10-8 10 23 Спортинг 3 1 3 12-11 10 24 Штутгарт 3 1 3 12-13 10 25 Манчестер Сіті 2 2 3 15-13 8 26 Динамо Загреб 2 2 3 10-18 8 27 Шахтар 2 1 4 7-13 7 28 Болонья 1 2 4 3-8 5 29 Спарта 1 1 5 7-19 4 30 Лейпциг 1 0 6 8-14 3 31 Жирона 1 0 6 4-11 3 32 Црвена Звезда 1 0 6 12-22 3 33 Штурм 1 0 6 4-14 3 34 Зальцбург 1 0 6 4-23 3 35 Слован 0 0 7 6-24 0 36 Янг Бойз 0 0 7 3-23 0

Оскільки різниця м'ячів Шахтаря є найгіршою серед конкурентів (-6), йому необхідно не тільки перемагати суперника. Треба робити це із якомога більшим рахунком. При цьому потрібен ще і збіг наступних умов:

Динамо Загреб не виграє вдома у Мілана

Манчестер Сіті не виграє вдома у Брюгге

Штутгарт програє ПСЖ у 4 чи більше голів

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На жаль, такі умови роблять "гірників" відвертим андердогом у цій боротьбі. Прохід Шахтаря у плей-оф оцінюють коефіцієнтом аж 125,00. Куди кращі шанси у Манчестер Сіті (1,20) та Штутгарта (1,55).

При цьому Шахтар буде андердогом безпосередньо у матчі з Боруссією. Перемога донеччан оцінюється у 7,30, тоді як "джмелів" у 1,40. Коефіцієнт на нічию становить 5,30.

Нагадаємо, що повернення Шахтаря в Лігу чемпіонів наразі під питанням. Наступного сезону Україна буде представлена у цьому турнірі лише чемпіоном і наразі Динамо випереджає "гірників" аж на 10 очок, а Олександрія – на п'ять.