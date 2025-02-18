Сенсаційний Феєнорд: хто вийшов у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025

Фантастичний сезон Ліги чемпіонів-2024/2025 у самому розпалі. У головному європейському турнірі залишаються лише найкращі команди, які змогли подолати попередні етапи.

Сьогодні, 18 лютого, відбувся один з матчів стикового раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Путівку у наступний раунд між собою розіграли Мілан та Феєнорд, повідомляє 24 канал.

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Хто вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів

Першим учасником 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025 сенсаційно став Феєнорд. Нідерландський колектив вдома у першій грі мінімально переграв Мілан з рахунком 1:0.

У матчі-відповіді "росонері" вийшли вперед, забивши на першій хвилині протистояння. Проте у компенсований до другого тайму час Феєнорд зміг зрівняти рахунком та вийти у наступний раунд Ліги чемпіонів.

Також сьогодні визначаться ще три учасники 1/8 фіналу головного європейського турніру. О 22:00 за київським часом свої матчі розпочали Бенфіка, Монако, Аталанта, Брюгге, Баварія та Селтік.