Виліт Трубіна, а ПСЖ мінуснув Ліверпуль: хто вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 березня, закінчилась перша група матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. У протистояннях визначились чотири перші чвертьфіналісти турніру.

Першим учасником 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025 стала Барселона. У першому матчі каталонський клуб мінімально переміг на виїзді Бенфіку, а в домашньому поєдинку лише розвинув цей успіх, повідомляє 24 Канал.

До теми Виліт Бенфіки та феєрія ПСЖ: результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 11 березня

Учасники наступного раунду ЛЧ

Анатолій Трубін тричі виймав м'яч із власних воріт у першому таймі. Натомість "орли" спромоглись лише на гол престижу. Фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони 3:1 та сумарно 4:1 за підсумками двох ігор.

Баварія після 3:0 вдома над Баєром легко оформила другу поспіль звитягу над леверкузенцями на виїзді 0:2. Спершу головний форвард Баварії Кейн відкрив рахунок у матчі. А вже через 20 хвилин Кейн асистував на Девіса, який подвоїв перевагу мюнхенців, встановивши остаточний результат поєдинку. За двома матчами 0:5 на користь мюнхенської Баварії.

Третім чвертьфіналістом став Інтер. Італійський гранд у першому матчі без проблем обіграв Феєнорд 2:0. Друга гра була домашньою для "нерадзуррі", але й складнішою. Вже на старті матчу Тюрам вивів Інтер уперед, але до перерви Феєнорд завдяки голу Модера повернувся у боротьбу за путівку у наступний раунд. Щоправда, все зламало пенальті на початку другої 45-хвилинки, яке реалізував Чалханоглу. Інтер вдруге у поєдинку повів у рахунку 2:1. Більше голів у матчі не було. Сумарно 4:1, міланський Інтер крокує в 1/4 фіналу ЛЧ.

Останній чвертьфіналіст ЛЧ у поєдинках, які зіграли 11 березня, визначився у битві Ліверпуля проти ПСЖ. У першому матчі "мерсисайдці" вивезли зі столиці Франції мінімальну перемогу 0:1. Однак у домашній грі було ще складніше. На 12-й хвилині Дембеле вивів ПСЖ уперед та зрівняв цифри за двома протистояннями 1:1.

В основний та додатковий час команди не визначили сильнішого, тому протистояння переросло у серію пенальті. Тут точнішими були футболісти із Парижа 1:4. У Ліверпуля свій 11-метровий реалізував лише Салах, а от удари Нуньєса та Джонса були хибними. Англійський гранд припинив свій шлях у ЛЧ.

Хто вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Барселона

Інтер

Баварія

ПСЖ

До слова, решта чвертьфіналістів визначиться 12 березня, коли відбудуться ще чотири матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.