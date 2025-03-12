Первым участником 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025 стала Барселона. В первом матче каталонский клуб минимально победил на выезде Бенфику, а в домашнем поединке лишь развил этот успех, сообщает 24 Канал.

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Участники следующего раунда ЛЧ

Анатолий Трубин трижды вынимал мяч из собственных ворот в первом тайме. Зато "орлы" смогли лишь на гол престижа. Финальный свисток зафиксировал победу "Барселоны" со счетом 3:1 и суммарно 4:1 по итогам двух игр.

Бавария после 3:0 дома над Байером легко оформила вторую подряд победу над леверкузенцами на выезде 0:2. Сперва главный форвард Баварии Кейн открыл счет в матче. А уже через 20 минут Кейн ассистировал на Дэвиса, который удвоил преимущество мюнхенцев, установив окончательный результат поединка. По двум матчам 0:5 в пользу мюнхенской Баварии.

Третьим четвертьфиналистом стал Интер. Итальянский гранд в первом матче без проблем обыграл Фейенорд 2:0. Вторая игра была домашней для "нерадзурри", но и сложнее. Уже на старте матча Тюрам вывел Интер вперед, но до перерыва Фейенорд благодаря голу Модера вернулся в борьбу за путевку в следующий раунд. Правда, все сломало пенальти в начале второй 45-минутки, которое реализовал Чалханоглу. Интер во второй раз в поединке повел в счете 2:1. Больше голов в матче не было. Суммарно 4:1, миланский Интер шагает в 1/4 финала ЛЧ.

Последний четвертьфиналист ЛЧ в поединках, которые сыграли 11 марта, определился в битве Ливерпуля против ПСЖ. В первом матче "мерсисайдцы" вывезли из столицы Франции минимальную победу 0:1. Однако в домашней игре было еще сложнее. На 12-й минуте Дембеле вывел ПСЖ вперед и сравнял цифры по двум противостояниям 1:1.

В основное и дополнительное время команды не определили сильнейшего, поэтому противостояние переросло в серию пенальти. Здесь точнее были футболисты из Парижа 1:4. У Ливерпуля свой 11-метровый реализовал только Салах, а вот удары Нуньеса и Джонса были ошибочными. Английский гранд прекратил свой путь в ЛЧ.

Кто вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Барселона

Интер

Бавария

ПСЖ

К слову, остальные четвертьфиналисты определятся 12 марта, когда состоятся еще четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов.