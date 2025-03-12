Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен – 1:4)

Гол: Дембеле, 12.

В Лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/8 финала сезона 2024-2025. В центральной битве дня фанатов ждала вторая половина супердуэли между Ливерпулем и ПСЖ, сообщает 24 Канал.

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Оживленный старт ПСЖ

Неделю назад парижане по игре полностью переиграли гостей из Англии. Однако суперигра Алиссона и точный удар от Эллиотта принесли несколько нелогичную победу именно мерсисайдцам.

Тем не менее, ПСЖ был всерьез настроен делать камбэк, ведь команда Энрике чувствовала силы переиграть Ливерпуль. И уже на старте матча на "Энфилде" парижане это доказали.

Хозяева начали резво, но первая же контратака ПСЖ привела к голу. Конате неудачно перехватил прострел с фланга. Как следствие, Дембеле добивал мяч в уже пустые ворота.

Ливерпуль не дожал

В первом тайме ПСЖ более остро атаковал, однако владение мячом было за мерсисайдцами. А после перерыва команда Слота прижала соперника к воротам и пыталась спасти игру в основное время.

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Были моменты у Диаса и Жоты, опасно дважды пробивал Кванса. Собослаи даже удалось забить, но гол отменили из-за офсайда у Диаса. К тому же сам ПСЖ играл прекрасно в защите, что позволило ему перевести матч в экстратайм.

Доннарумма – герой

В дополнительное время парижане были острее, еще и у хозяев из-за травмы вылетел Конате. Однако на этот раз на помощь Ливерпулю пришел Алиссон, который совершал сейвы после ударов Дембеле. В конце концов ПСЖ не прогадал, дотянув до серии пенальти.

Доннарумма отыграл ее куда увереннее Алиссона, отбив выстрелы Нуньеса и Джонса. Таким образом, Ливерпуль завершает свой путь в этой Лиге чемпионов, а ПСЖ выходит в четвертьфинал на победителя пары Брюгге – Астон Вилла.