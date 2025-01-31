Лунін і Трубін дізнались своїх суперників: результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 31 січня, у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування стадії 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025.До цієї стадії відібрались 16 клубів, які поборються за вихід в 1/8 фіналу, де на них чекають вже 8 колективів.

Напряму до 1/8 фіналу потрапили вісім клубів, які посіли місця у топ-8 за підсумками основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. А це наступні колективи: Ліверпуль, Барселона, Арсенал, Інтер, мадридське Атлетіко, Баєр, Лілль та Астон Вілла, повідомляє 24 Канал.

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Усі учасники 1/16 фіналу ЛЧ

Доволі несподівано бачити Лілль та Астон Віллу вже у рамках 1/8 фіналу, коли туди не потрапили мадридський Реал, Баварія чи Манчестер Сіті.

А у стадії 1/16 фіналу відібрались 16 команд, які поділились на сіяні (із 9-го по 16-те місця) та несіяні (із 17-ї по 24-ту позиції). Серед них декілька суперників донецького Шахтаря, який вилетів із ЛЧ – ПСВ, Баварія, Аталанта, Брест та дортмундська Боруссія.

Сіяні: Аталанта, Боруссія Дортмунд, Баварія, Реал, Мілан, ПСВ, ПСЖ та Бенфіка.

Аталанта, Боруссія Дортмунд, Баварія, Реал, Мілан, ПСВ, ПСЖ та Бенфіка. Несіяні: Монако, Брест, Феєнорд, Ювентус, Селтік, Манчестер Сіті, Спортінг та Брюгге.

Сіяні команди проведуть матчі-відповіді на домашніх стадіонах.

За підсумками жеребкування, в 1/16 фіналу можуть зійтись клуби із однієї країни. Також між собою можуть зіграти колективи, які раніше перетинались в основному раунді сезону ЛЧ-2024/2025.

Результати жеребкування 1/16 Ліги чемпіонів

Брест – ПСЖ

Спортінг – Боруссія Дортмунд

Селтік – Баварія

Феєнорд – Мілан

Ювентус – ПСВ

Манчестер Сіті – Реал

Брюгге – Аталанта

Монако – Бенфіка

До слова, матчі 1/16 фіналу ЛЧ відбудуться 11-12 та 18-19 лютого 2025 року. Вісім клубів, які переможуть у 1/16 фіналу, вийдуть до наступного етапу.