Чотири українці дізналися суперників: результат жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Кожен учасник вже дізнався свій шлях до потенційного вирішального матчу.

До восьми команд, які пробилися одразу до цієї стадії, додалися ще стільки ж, які тріумфували у стикових поєдинках. Тож тепер на трофей залишилося лише 16 претендентів, повідомляє 24 Канал.

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Всі пари 1/8 фіналу ЛЧ

Серед них є одразу чотири клуби, в яких виступають українські футболісти. Йдеться про Реал Андрія Луніна, Арсенал Олександра Зінченка, Бенфіку Анатолія Трубіна та Баєр Артема Степанова.

Проте жоден з них не протистоятиме один одному:

Брюгге (Бельгія) – Астон Вілла (Англія)

Боруссія Д (Німеччина) – Лілль (Франція)

Реал Мадрид (Іспанія) – Атлетіко Мадрид (Іспанія)

Баварія (Німеччина) – Баєр (Німеччина)

ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – Арсенал (Англія)

Феєнорд (Нідерланди) – Інтер (Італія)

ПСЖ (Франція) – Ліверпуль (Англія)

Бенфіка (Португалія) – Барселона (Іспанія)

Шлях команд до фіналу



Сітка Ліги чемпіонів-2024/2025 / Фото з соцмереж турніру

Довідка. Матчі 1/8 фіналу відбудуться 4-5 та 11-12 березня, чвертьфінали заплановані на 8-9 та 15-16 квітня, а півфінали – 29-30 квітня та 6-7 травня. Трофей фіналісти розіграють 31 травня в Мюнхені на "Альянц Арені".

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський Реал. "Вершкові" минулого сезону здолали у фіналі Боруссію Дортмунд з рахунком 2:0.