В Лізі чемпіонів 2024-2025 визначились всі учасники 1/8 фіналу. Вісім команд вийшли в цю стадію напряму, оскільки опинились у топ-8 клубів основної стадії, повідомляє 24 Канал.

До теми Хет-трик Мбаппе похоронив вже мертве МанСіті: Реал продовжує гонитву за трофеєм Ліги чемпіонів

Провал Італії

Ще вісім учасників визначились за підсумком 1/16 фіналу. В цьому раунді сталось чимало сюрпризів, адже три італійські клуби сенсаційно завершили виступи в змаганні.

Мілан та Ювентус поступились клубам з Нідерландів (Феєнорду та ПСВ відповідно). У свою чергу Аталанта двічі поступилась Брюгге, який взагалі ледь пройшов у плей-оф.

Також за бором Ліги чемпіонів опинився Манчестер Сіті. Підопічні Гвардіоли не змогли нічого вдіяти з Реалом (2:3, 1:3). У другому матчі хет-триком відзначився Кіліан Мбаппе.

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Через таку гру мадридців оновились котирування на перемогу в Лізі чемпіонів. Раніше головним претендентом на трофей вважався Ліверпуль, який виграв основну стадію.

Втім яскраві перемоги над Манчестер Сіті вивели на перше місце саме Реал. Коефіцієнт на успіх підопічних Анчелотті становить 4,50, тоді як Ліверпуля – 5,00.

Котирування на перемогу в Лізі чемпіонів:

Реал – 4,50

Ліверпуль – 5,00

Барселона – 6,50

Арсенал – 7,00

Баварія – 8,00

ПСЖ – 11,00

Інтер – 13,00

Атлетіко – 19,00

Баєр – 25,00

Астон Вілла – 34,00

Боруссія Дортмунд – 45,00

Бенфіка – 65,00

Лілль – 100,00

ПСВ – 150,00

Брюгге – 150,00

Феєнорд – 200,00

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 21 лютого, а самі матчі – вже в березні. Фінал Ліги чемпіонів пройде 31 травня у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Чинним переможцем змагання є мадридський Реал, який минулого сезону переміг у фіналі Боруссію Дортмунд (2:0).