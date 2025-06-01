1 червня 2025 року у фіналі Ліги чемпіонів команда Луїса Енріке розгромила Інтер з рахунком 5:0. Парі Сен-Жермен з другої спроби став переможцем ЛЧ, пише 24 Канал.

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УЄФА назвала 11 найкращих гравців ЛЧ

Пресслужба УЄФА підбиває підсумки турніру. На офіційних ресурсах організації була опублікована символічна збірна Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

До одинадцятки найкращих потрапили одразу сім футболістів Парі Сен-Жермен. По одному представнику делегували Інтер та Арсенал, а ще два гравці представляють Барселону.

Місце у воротах команди експерти довірили Джанлуїджі Доннаруммі. А на вістрі атаки найкращому гравцю ЛЧ Усману Дембеле.

Символічна збірна ЛЧ-2024/25

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Маркіньос (ПСЖ), Алессандро Бастоні (Інтер), Нуну Мендеш (ПСЖ)

Півзахисники: Ламін Ямаль (Барселона), Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал), Рафінья (Барселона)

Нападники: Дезіре Дуе (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ)

Символічна збірна ЛЧ від УЄФА / фото УЄФА

Нагадаємо, що найкращим гравцем фіналу Ліги чемпіонів став 19-річний вінгер Дезіре Дуе. У вирішальному матчі французький діамант оформив дубль та асист.