Сенсаційна поразка Баварії та друга перемога Шахтаря: результати Ліги чемпіонів за 22 січня

Другий змагальний день 7-го туру Ліги чемпіонів закривали дев'ять поєдинків. Увага українських уболівальників була прикута до матчу Шахтаря.

Основний раунд Ліги чемпіонів виходить на фінішну пряму. Учасники найпрестижнішого єврокубкового турніру намагаються забронювати місця у плей-оф, пише 24 Канал.

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Найкращий матч Шахтаря у Лізі чемпіоні

У першому слоті ігрового дня відбувся матч, в якому Шахтар приймав Брест (2:0). Підопічні Маріно Пушича домінували у першій 45-хвилинці. Завдяки голам Кевіна та Судакова "гірники" впевнено повели в рахунку. Усі намагання гостей відігратися нейтралізував захист донеччан на чолі з Різником. "Гірники" зберігають шанси на плей-оф, але для цього потрібно обов'язково перемагати Боруссію Дортмунд.

Драма у Парижі

У центральному матчі 7-го туру французький ПСЖ зустрічався з Манчестер Сіті. Через незадовільні результати команда Пепа Гвардіоли опинилася у зоні вильоту з Ліги чемпіонів. У Парижі "містян" влаштовувала лише перемога.

Проте французький гранд перебував в аналогічній ситуації та не збирався поступатися. У першому таймі глядачі не побачили голів. Все найцікавіше відбулося у другій половині гри. Суперники влаштували гольову перестрілку, у якій фортуна посміхнулася підопічним Луїса Енріке. 4:2 – ПСЖ святкує перемогу.

Серед інших результатів варто виокремити сенсаційну поразку Баварії (0:3) від Феєнорда. Реал та Арсенал розтрощили Зальцбург (5:1) та Динамо Загреб (3:0) відповідно. Жирона Віктора Циганкова на "Сан Сіро" мінімально поступилася Мілану.

Результати матчів Ліги чемпіонів за 22 січня:

Лейпциг – Спортінг 2:1

Голи: Шешко, 19, Поульсен, 78 – Дьокереш, 75

Шахтар – Брест 2:0

Голи: Кевін, 18, Судаков, 37 (з пенальті)

Арсенал – Динамо Загреб 3:0

Гол: Райс, 2, Гаверц, 66, Едегор, 90+2

Гол: Райс, 2, Гаверц, 66, Едегор, 90+2 Мілан – Жирона 1:0

Гол: Леау, 37

Гол: Леау, 37 ПСЖ – Манчестер Сіті 4:2

Гол: Дембеле, 56, Барколя, 61 Жуан Невес, 76, Рамуш, 90+6 – Гріліш, 50, Голанд, 53

Гол: Дембеле, 56, Барколя, 61 Жуан Невес, 76, Рамуш, 90+6 – Гріліш, 50, Голанд, 53 Реал – Зальцбург 5:1

Гол: Родріго, 23, 34, Мбаппе, 48, Вінісіус, 55, 77 – Бідструп, 85

Гол: Родріго, 23, 34, Мбаппе, 48, Вінісіус, 55, 77 – Бідструп, 85 Селтік – Янг Бойз 1:0

Гол: Беніто, 88 (автогол)

Гол: Беніто, 88 (автогол) Спарта – Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 12

Гол: Мартінес, 12 Феєнорд – Баварія 3:0

Гол: Хіменес, 21, 45+9, Уеда, 89

Матчі останнього 8-го туру Ліги чемпіонів відбудуться у середу, 29 січня. Усі поєдинки розпочнуться о 22:00 за київським часом.