Курйозний фейл в Іспанії: на матчі Ліги чемпіонів увімкнули інший трек замість гімну турніру

Цього тижня в Лізі чемпіонів відбулись матчі шостого туру основної стадії. В одному із матчів представник Іспанії Вільярреал приймав Копенгаген.

Гра проходила на полі іспанського клубу та запам'яталась не лише зливою голів. Перед стартом матчу стався курйозний момент, повідомляє 24 Канал.

Який конфуз стався в Лізі чемпіонів?

Традиційно перед початком зустрічі команди вишикувались в ряд, щоб послухати гімн Ліги чемпіонів. Проте організатори допустили помилку, переплутавши трек.

Замість головного мотиву ЛЧ вони увімкнули гімн Ліги Європи, другого за рангом єврокубка. Дотепно, що фанати не помітили різниці та спокійно прослухали помилкову пісню.

Як на стадіоні Вільярреала переплутали гімни: дивитися відео

Зрештою результати Вільярреала в цьому євросезоні явно не відповідають рівню Ліги чемпіонів. Команда примудрилась програти скромному Копенгагену з рахунком 2:3.

Це опустило іспанців на передостаннє місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Підопічні Марселіно мають у своєму активі лише один бал в шести матчах.

Огляд матчу Вільярреал – Копенгаген: дивитися відео

Як пройшов 6 тур Ліги чемпіонів?