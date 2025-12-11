Курйозний фейл в Іспанії: на матчі Ліги чемпіонів увімкнули інший трек замість гімну турніру
- На матчі Ліги чемпіонів між Вільярреалом і Копенгагеном замість гімну Ліги чемпіонів увімкнули інший трек.
- Вільярреал програв Копенгагену з рахунком 2:3 і опустився на передостаннє місце.
Цього тижня в Лізі чемпіонів відбулись матчі шостого туру основної стадії. В одному із матчів представник Іспанії Вільярреал приймав Копенгаген.
Гра проходила на полі іспанського клубу та запам'яталась не лише зливою голів. Перед стартом матчу стався курйозний момент, повідомляє 24 Канал.
Який конфуз стався в Лізі чемпіонів?
Традиційно перед початком зустрічі команди вишикувались в ряд, щоб послухати гімн Ліги чемпіонів. Проте організатори допустили помилку, переплутавши трек.
Замість головного мотиву ЛЧ вони увімкнули гімн Ліги Європи, другого за рангом єврокубка. Дотепно, що фанати не помітили різниці та спокійно прослухали помилкову пісню.
Як на стадіоні Вільярреала переплутали гімни: дивитися відео
Зрештою результати Вільярреала в цьому євросезоні явно не відповідають рівню Ліги чемпіонів. Команда примудрилась програти скромному Копенгагену з рахунком 2:3.
Це опустило іспанців на передостаннє місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Підопічні Марселіно мають у своєму активі лише один бал в шести матчах.
Огляд матчу Вільярреал – Копенгаген: дивитися відео
Як пройшов 6 тур Ліги чемпіонів?
- Головною сенсацією туру стала перемога Аталанти над Челсі. Завдяки цьому бергамаски піднялись у топ-вісімку загальної таблиці.
- Лідерство у пелотоні з 36-ти команд утримує Арсенал, який виграв усі шість зустрічей. Позаду нього розташувалась Баварія, а також ПСЖ з Іллею Забарним.
- В центральному матчі тижня Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Реалом. Для команди Хабі Алонсо це вже друга поразка поспіль в усіх турнірах.
- Натомість Ліверпуль потішив своїх фанатів тріумфом над Інтером. Команда Арне Слота грала на фоні невдалих результатів в АПЛ та скандалу навколо Мохамеда Салаха.
- Варто також відзначити неочікувану перемогу Бенфіки над Наполі. Анатолій Трубін та Георгій Судаков допомогли португальцям виграти другий матч поспіль в ЛЧ.