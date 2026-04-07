Суперкомп'ютер назвав переможців Ліги чемпіонів: Лунін і Забарний без трофея

Перед початком стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів суперкомп'ютер розрахував шанси усіх команд на перемогу у турнірі. Якщо прогноз виправдається, то найбільш престижний єврокубок отримає нового власника, який ніколи раніше в ньому не тріумфував.

Для команд українців розрахунки програми невтішні: одна з них може завершити боротьбу вже у чвертьфіналі, а інша зупиниться за крок до вирішального матчу, пише Opta Analyst.

Дивіться також Реал проти Баварії: чи можна подивитися матч Ліги чемпіонів безкоштовно

Хто фаворити суперкомп'ютера у чвертьфіналах Ліги чемпіонів?

Найбільш очевидною парою аналітичній моделі видається протистояння лондонського Арсенала і лісабонського Спортинга. Шанси на перемогу "канонірів" тут понад 78%.

Натомість дуже близькою за силами і шансами є пара ПСЖ і Ліверпуля. 58% проведених симуляцій все ж завершувалися на користь команди Іллі Забарного.

Баварія із ймовірністю 62% пройде Реал, за який у стартовому складі очікуємо побачити Андрія Луніна. А Барселоні суперкомп'ютер дає 68% на прохід мадридського Атлетіко.

Хто виграє Лігу чемпіонів?

З урахуванням чвертьфінальних симуляцій Opta практично не вірить в підсумковий успіх Спортінга та Атлетіко – близько 3% шансу на трофей. Ліверпуль і Реал мають не набагато ліпшу ситуацію з 6% та майже 9% відповідно.

У півфіналах боротьбу, згідно з прогнозом суперкомп'ютера, завершать ПСЖ і Барселона. А до вирішального поєдинку потрапляють Баварія і Арсенал.

Саме лондонський клуб аналітична програма вважає головним фаворитом Ліги чемпіонів. Ймовірність його перемоги зараз становить 28%, в той час як у мюнхенців 21%.

Як пише Sportingnews, Арсенал ніколи раніше не вигравав головний клубний трофей Європи. Найближче команда підібралася у 2006 році, коли під орудою Арсена Венгера програла у фіналі Барселоні.

Розклад матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів