У середу, 27 серпня, відбулися повторні матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. За їхнім підсумком визначилися останні учасники основного етапу головного єврокубкового турніру.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 вдруге у своїй історії проходитиме у новому форматі Ліги. 24 Канал знайомить зі повним списком команд-учасниць турніру.

Хто гратиме у Лізі чемпіонів сезону-2025/26?

В основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 візьмуть участь 36 клубів. На жаль, серед учасників найпрестижнішого євротурніру вперше за останні 20 років не має жодного представника України.

29 учасників кваліфікувалися в основну сітку автоматично. Ще сім путівок було розіграно у кваліфікаційному раунді.

Володарями щасливих білетів стали: Кайрат, Пафос, Буде-Глімт, Карабах, Бенфіка, Брюгге, Копенгаген.

Список учасників основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26

Англія: Тоттенгем, Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі

Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Атлетик Більбао, Вільярреал

Італія: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус

Німеччина: Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд

Франція: ПСЖ, Марсель, Монако

Нідерланди: ПСВ, Аякс

Португалія: Спортинг, Бенфіка

Бельгія: Юніон Сент-Жиллуаз, Брюгге

Туреччина: Галатасарай

Чехія: Славія

Греція: Олімпіакос

Казахстан: Кайрат

Кіпр: Пафос

Норвегія: Буде-Глімт

Азербайджан: Карабах

Данія: Копенгаген

Що далі?

Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок офіційної церемонії о 19:00 за Києвом.

Матчі першого туру Ліги чемпіонів відбудуться 16-18 вересня. Всього заплановано вісім турів. Етап Ліги завершиться 28 січня 2026 року.

Вісім найкращих команд основного етапу напряму виходять до 1/8 фіналу ЛЧ. Команди, що посядуть місця з 9 по 24, визначать ще вісьмох учасників раунду 1/8 фіналу.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26 відбудеться 30 травня 2026 року. Найсильніший клуб Європи визначиться на "Пушкаш-Арені" у Будапешті.

