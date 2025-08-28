Вперше за останні 20 років без представника України: усі учасники Ліги чемпіонів-2025/26
- У сезоні 2025/26 в Лізі чемпіонів візьмуть участь 36 клубів без представників України.
- Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на "Пушкаш-Арені" у Будапешті.
- Жеребкування основного етапу заплановано на 28 серпня, а матчі першого туру пройдуть 16-18 вересня.
У середу, 27 серпня, відбулися повторні матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. За їхнім підсумком визначилися останні учасники основного етапу головного єврокубкового турніру.
Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 вдруге у своїй історії проходитиме у новому форматі Ліги. 24 Канал знайомить зі повним списком команд-учасниць турніру.
Хто гратиме у Лізі чемпіонів сезону-2025/26?
В основному етапі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 візьмуть участь 36 клубів. На жаль, серед учасників найпрестижнішого євротурніру вперше за останні 20 років не має жодного представника України.
29 учасників кваліфікувалися в основну сітку автоматично. Ще сім путівок було розіграно у кваліфікаційному раунді.
Володарями щасливих білетів стали: Кайрат, Пафос, Буде-Глімт, Карабах, Бенфіка, Брюгге, Копенгаген.
Список учасників основної стадії Ліги чемпіонів-2025/26
- Англія: Тоттенгем, Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Ньюкасл, Челсі
- Іспанія: Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Атлетик Більбао, Вільярреал
- Італія: Наполі, Інтер, Аталанта, Ювентус
- Німеччина: Баварія, Баєр, Айнтрахт, Боруссія Дортмунд
- Франція: ПСЖ, Марсель, Монако
- Нідерланди: ПСВ, Аякс
- Португалія: Спортинг, Бенфіка
- Бельгія: Юніон Сент-Жиллуаз, Брюгге
- Туреччина: Галатасарай
- Чехія: Славія
- Греція: Олімпіакос
- Казахстан: Кайрат
- Кіпр: Пафос
- Норвегія: Буде-Глімт
- Азербайджан: Карабах
- Данія: Копенгаген
Що далі?
Жеребкування основного етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок офіційної церемонії о 19:00 за Києвом.
Матчі першого туру Ліги чемпіонів відбудуться 16-18 вересня. Всього заплановано вісім турів. Етап Ліги завершиться 28 січня 2026 року.
Вісім найкращих команд основного етапу напряму виходять до 1/8 фіналу ЛЧ. Команди, що посядуть місця з 9 по 24, визначать ще вісьмох учасників раунду 1/8 фіналу.
Фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26 відбудеться 30 травня 2026 року. Найсильніший клуб Європи визначиться на "Пушкаш-Арені" у Будапешті.
