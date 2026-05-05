Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів

Лондонський Арсенал став першим учасником фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Команда Мікеля Артети мінімально здолала Атлетіко на своєму полі та вирвала путівку у вирішальний матч.

Після бойової нічиєї 1:1 у Мадриді доля протистояння вирішувалася в англійській столиці. Арсенал використав домашній фактор і став першим фіналістом турніру, передає 24 Канал.

Дивіться також Ліга чемпіонів УЄФА 2025/2026: турнірна таблиця, результати матчів, календар

Хто вирішив долю півфіналу?

Матч-відповідь вийшов значно обережнішим, ніж перша зустріч, адже ціна помилки була надто високою. Команди довго шукали свій шанс, але поступово "каноніри" перехопили ініціативу.

Героєм вечора став Букайо Сака, який забив єдиний гол у матчі та приніс Арсеналу перемогу з рахунком 1:0. Саме його точний удар наприкінці першого тайму у другій грі став вирішальним у двоматчевому протистоянні.

Гол Сака у матчі Арсенал – Атлетіко: дивіться відео Megogo

Арсенал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів

Завдяки нічиїй 1:1 у першому матчі та домашній перемозі в Лондоні англійський клуб виграв півфінал із загальним рахунком 2:1. Арсенал уперше за довгий час пробився до фіналу головного єврокубка.

Востаннє Арсенал грав у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2005/06. Тоді лондонський клуб під керівництвом Арсена Венгера дістався вирішального матчу в Парижі, де поступився Барселоні з рахунком 1:2.

Тепер команда Артети чекатиме на суперника з другого півфіналу. 6 травня матч-відповідь проведуть Баварія та ПСЖ. Перший поєдинок виграли французи з хокейним рахунком 5:4.