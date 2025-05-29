В Лізі конференцій підійшов до завершення сезон 2024-2025. У фіналі англійський Челсі став тріумфатором змагання, розгромивши іспанський Бетіс, повідомляє 24 Канал.

До теми Трофей для Мудрика: Челсі з ефектним камбеком розгромив Бетіс у фіналі Ліги конференцій

Єдині п'ятикратні

Лондонці стали четвертим тріумфатором цього турніру в історії. Ліга конференцій проводиться лише з сезону 2021 року і за цей час її встигли виграти Рома (2022), Вест Гем (2023) та Олімпіакос (2024).

Крім того, перемога в ЛК зробила Челсі унікальним клубом для Європи. Лондонці стали першою командою, яка за свою історію виграла усі турніри під егідою УЄФА. До звітного сезону "сині" по два рази перемагали у:

Лізі чемпіонів ( 2012 , 2021 )

, ) Лізі Європи ( 2013 , 2019 )

, ) Кубку володарів Кубків ( 1971 , 1998 )

, ) Суперкубку УЄФА (1998, 2021)

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Раніше чотири різних види євротрофеїв також мали Ювентус, Баварія та Аякс. Втім у Лізі конференцій ці команди ще не грали, тому саме Челсі стає унікальним володарем п'яти титулів від УЄФА.

Нагадаємо, що команда Михайла Мудрика посіла в чемпіонаті Англії четверте місце, завдяки чому у наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів. Крім того, влітку Челсі ще зможе додати до свого музею і трофей Клубного чемпіонату світу.