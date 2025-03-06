У четвер, 6 березня, в Лізі конференцій 2024/25 відбулись перші матчі 1/8 фіналу. За вісім путівок до наступного раунду змагаються 16 команд, повідомляє 24 Канал.

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Як зіграли фаворити Ліги конференцій

Лондонський Челсі вважається головним фаворитом Ліги конференцій. Команда Мудрика на першому місці завершила основний етап та одразу потрапила до 1/8 фіналу. На цій стадії підопічні Енцо Марески зустрілися з данським Копенгагеном.

У першому поєдинку протистояння "сині" без допомоги Мудрика на виїзді обіграли "левів" з рахунком 2:1. Челсі зробив гарну заявку на вихід до чвертьфіналу.

До несподіванок ігрового дня варто віднести нічию Бетіса. "Зелено-білі" не зуміли втримати переможний рахунок у матчі з португальським Гімарайншем (2:2).

В одному з центральних матчів Панатінаїкос переміг Фіорентину (3:2). Переможний гол за грецьку команду забив ексгравець Шахтаря Тете.

Результати та відеоогляди перших матчів 1/8 Ліги конференцій

Бетіс – Гімарайнш 2:2

Голи: Бакамбу, 48, іско, 75 – Мендеш, 51, Олівейра, 81

Копенгаген – Челсі 1:2

Голи: Габріел, 79 – Джеймс, 46, Е.Фернандес, 65

Молде – Легія 3:2

Голи: Хестад, 11, К.Еріксен, 17, Гульбрандсен, 43 – Ходина, 64, Лукіньяш, 67

Панатінаїкос – Фіорентина 3:2

Голи: Свідерський, 5, Максимович, 19, Тете, 55 – Бельтран, 20, Фаджолі, 23

Борац – Рапід 1:1

Голи: Вукович, 90+1 (з пен.) – Бельо, 34

Пафос – Юргорден 1:0

Голи: Танкович, 65

Цельє – Лугано 1:0

Гол: Светлін, 23

Ягеллонія – Серкль Брюгге 3:0

Гол: Пулулу, 69 (з пен.), 78, Романчук, 75

Матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться у четвер, 13 березня.