Розгромна перемога Челсі та поразка "фіалок": результати перших матчів 1/2 фіналу ЛК

Єврокубкові турніри сезону-2024/25 вийшли на фінішну пряму. У четвер, 1 травня, відбулися перші матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Боротьбу за трофей продовжують чотири команди, які представляють Англію, Іспанію, Італію та Швецію. Переможці півфінальних протистоянь зустрінуться у фінальному поєдинку, пише 24 Канал.

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Юргорден – Челсі 1:4

Голи: Алемаєху Мулугета, 68 – Санчо, 12, Мадуеке, 43, Джексон, 59, 65

Шведський Юргорден став відкриттям Ліги конференцій. Скромний клуб зі Стокгольма зумів пробитися до півфіналу турніру, вибивши з турніру на стадії плей-оф кіпрський Пафос та австрійський Рапід.

У півфіналі шведам дістався в суперники лондонський Челсі. Підопічні Енцо Марески володіли відчутною перевагою над суперником. Вже на 12-й хвилині зустрічі хавбек "синіх" Джейдон Санчо скористався пасом Енцо Ферандеса та відправив перший м'яч у ворота Юргордена.

Перед свистком на перерву аргентинець записав на свій рахунок другий асист. Мадуеке отримав передачу від Фернандеса та з межі штрафного майданчика пробив у правий нижній кут воріт.

У другому таймі Джексон, який замінив Мадуеке, оформив дубль та зняв питання про переможця. Господарі спромоглися лише на гол престижу.

Челсі зробив вагому заявку на вихід у фінал. Залишається лише шкодувати, що у ньому не візьме участь Михайло Мудрик.

Бетіс – Фіорентина 2:1

Гол: Еззальзулі, 7, Антоні, 64 – Раньєрі, 73

Пара з представників Іспанії та Італії була більш конкурентною. У минулому сезоні Фіорентина зупинилася за крок від здобуття кубка Ліги конференцій.

На арені "Естадіо Беніто Вільямарін" у Севільї точилася рівна боротьба. Проте на старті зустрічі фортуна посміхнулася господарям. Футболісти Бетіса розіграли комбінацію, яку точним ударом завершив Абде Еззальзулі. Після його пострілу м'яч від поперечини опинився в сітці воріт. До перерви рахунок не змінився.

У другому таймі Антоні збільшив перевагу Бетіса. Однак за кілька хвилин Раньєрі повернув інтригу в матчі.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Бетіса 2:1, яка залишає непогані шанси для Фіорентини.

Матчі-відповіді півфіналів Ліги конференцій відбудуться у четвер, 8 травня. Володар трофею визначиться у Вроцлав 28 травня.