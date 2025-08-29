Матч завершився перемогою Університаті з рахунком 3:1. Під час матчу третього за силою європейського турніру відбувся унікальний випадок, повідомляє 24 канал із посиланням на Curiosities Foot.

Що відбулось на матчі Ліги конференцій?

Університатя наприкінці матчу забила третій гол у ворота Башакшехіра, закривши питання переможця матчу та проходу далі – 3:1. Загальний рахунок двоматчевого протистояння 5:2.

Диктора стадіону румунського клубу переповнювали емоції від забитого голу. Він на радощах вирішив підійти до самого поля, з чого почалось все найвеселіше у цій ситуації.

Даніель Шлагер, головний арбітр матчу, був вимушений вилучити диктора стадіону, показавши йому червону картку. Однак, йдучи з поля працівник продовжував вигукувати ім'я Стівена Нсімба, який забив третій гол.

Арбітр показав червону картку диктору: дивіться відео

