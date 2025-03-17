Ребров пояснив, чому викликав у збірну України Ярмоленка

Уже за лічені дні відбудуться матчі плей-оф Ліги націй-2024/2025 з футболу. В одній з пар за місце в дивізіоні A будуть боротися збірні України та Бельгії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав 25 футболістів на це протистояння. Він розповів, чому до заявки потрапив і 35-річний футболіст київського Динамо Андрій Ярмоленко, якого деякі експерти вже тривалий час відправляють на пенсію.

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Колишні заслуги ні до чого

За словами наставника збірної України, досвідчений вінгер усе ще перебуває у хорошій формі. Він відіграє важливу роль у команді, а в деяких компонентах фізичної готовності навіть переважає багатьох партнерів по збірній, повідомляє 24 Канал із посиланням на Футбол 360.

"Дивіться, коли зараз було тренування, то Андрій по пробігу був один із найкращих. Не знаю, хто каже, що йому закінчувати треба – це йому вирішувати. Але він як працював раніше, так працює й зараз.

Я дуже поважаю Андрія, він дуже багато зробив для збірної, для Динамо та для українського футболу загалом. Тому він тут, і не тому, що робив раніше щось. Зараз, я вважаю, він лідер Динамо та допомагає боротись за чемпіонство", – сказав Ребров.

Довідка. Андрій Ярмоленко виступає за збірну України з 2009 року. Всього він провів 124 матчі за національну команду, в яких забив 46 голів і віддав 26 асистів.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" зіграють проти Бельгії 20 та 23 березня. Перший поєдинок відбудеться в іспанській Мурсії, а матч-відповідь – у бельгійському Генку. Обидві гри розпочнуться о 21:45 за київським часом.