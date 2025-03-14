Бельгія оголосила заявку на матчі Ліги націй проти України

Вже за лічені дні відбудуться поєдинки плей-оф Ліги націй-2024/2025 з футболу. В одній з пар будуть зустрічатися збірні України та Бельгії.

Команди будуть змагатися за путівку в дивізіон А. Головний тренер "червоних дияволів" Руді Гарсія визначився з заявкою на матчі проти "синьо-жовтих".

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Хто потрапив до заявки збірної Бельгії

Французький наставник викликав на ці поєдинки 26 гравців, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Королівської бельгійської футбольної асоціації. З цікавого, у збірну повернувся воротар Реала Тібо Куртуа, який не грав за національну команду з червня 2023 року через конфлікт з попереднім тренером Деменіко Тедеско.



Заявка збірної Бельгії на матчі проти України

Воротарі : Тібо Куртуа (Реал Мадрид), Сенне Ламменс (Антверпен), Матц Селс (Ноттінгем Форест), Мартен Вандевордт (РБ Лейпциг)

: Тібо Куртуа (Реал Мадрид), Сенне Ламменс (Антверпен), Матц Селс (Ноттінгем Форест), Мартен Вандевордт (РБ Лейпциг) Захисники : Тімоті Кастань (Фулгем), Максим Де Кейпер, Брендон Мехеле (обидва – Брюгге), Зено Дебаст (Спортінг), Коні Де Вінтер (Дженоа), Воут Фас (Лестер), Тома Меньє (Лілль), Артюр Теат (Айнтрахт)

: Тімоті Кастань (Фулгем), Максим Де Кейпер, Брендон Мехеле (обидва – Брюгге), Зено Дебаст (Спортінг), Коні Де Вінтер (Дженоа), Воут Фас (Лестер), Тома Меньє (Лілль), Артюр Теат (Айнтрахт) Півзахисники : Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Бріан Гейнен (Генк), Жорті Мокіо (Аякс), Ніколас Раскін (Рейнджерс), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Ганс Ванакен (Брюгге)

: Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Бріан Гейнен (Генк), Жорті Мокіо (Аякс), Ніколас Раскін (Рейнджерс), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Ганс Ванакен (Брюгге) Нападники: Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Жеремі Доку (Манчестер Сіті), Малік Фофана (Ліон), Ромелу Лукаку (Наполі), Доді Лукебакіо (Севілья), Лої Опенда (РБ Лейпциг), Алексіс Селемекерс (Рома), Леандро Троссар (Арсенал).

Зазначимо, що перший поєдинок між Україною та Бельгією відбудеться 20 березня на умовно домашньому полі "синьо-жовтих" в іспанській Мурсії, а матч-відповідь – 23 березня в Генку. Обидві гри розпочнуться о 21:45 за київським часом.

До слова. До цього команди протистояли одна одній лише одного разу. На Євро-2024 вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 0:0.

Нагадаємо, що раніше заявку збірної України оголосив Сергій Ребров. До неї потрапили 25 футболістів.