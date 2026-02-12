Ліга націй-2026/2027: результати жеребкування – усі групи

У Брюсселі відбулося жеребкування наступного розіграшу Ліги націй-2026/2027. Футбольний турнір стартує після чемпіонату світу, який відбудеться улітку.

Збірна України зіграє у Лізі B і боротиметься за підвищення в класі. Про результати жеребкування Ліги націй розповідає 24 Канал.

Які результати жеребкування Ліги націй-2026/2027?

Усі 54 збірні Європи дізналися суперників на груповому етапі.

Ліга А. Група А1

Франція

Італія

Бельгія

Туреччина

Ліга А. Група А2

Німеччина

Нідерланди

Сербія

Греція

Ліга А. Група А3

Іспанія

Хорватія

Англія

Чехія

Ліга А. Група А4

Португалія

Данія

Норвегія

Вельс

Ліга B. Група B1

Шотландія

Швейцарія

Словенія

Північна Македонія

Ліга B. Група B2

Угорщина

УКРАЇНА

Грузія

Північна Ірландія

Ліга B. Група B3

Ізраїль

Австрія

Ірландія

Косово

Ліга B. Група B4

Польща

Боснія та Герцеговина

Румунія

Швеція

Ліга C. Група C1

Албанія

Фінляндія

Білорусь

Сан-Марино

Ліга C. Група C2

Чорногорія

Вірменія

Кіпр

Латвія або Гібралтар

Ліга C. Група C3

Казахстан

Словаччина

Фарерські острови

Молдова

Ліга C. Група C4

Ісландія

Болгарія

Естонія

Люксембург або Мальта

Ліга D. Група D1

Латвія або Гібралтар

Люксембург або Мальта

Андорра

Ліга D. Група D2

Литва

Азербайджан

Ліхтенштейн



Групи Ліги націй 2026/2027 / графіка УЄФА

Коли відбудуться матчі Ліги Націй?

Груповий етап зіграють восени 2026 року.

1 тур: 24 – 26 вересня 2026

2 тур: 27 – 29 вересня 2026

3 тур: 30 вересня – 3 жовтня 2026

4 тур: 4 – 6 жовтня 2026

5 тур: 12 – 14 листопада 2026

6 тур: 15 – 17 листопада 2026

Стикові матчі між дивізіонами за підвищення/виліт зіграють 25 – 30 березня 2027 року. В ці ж дні команди з Ліги А проведуть чвертьфінали.

7 – 15 червня 2027 року відбудеться Фінал чотирьох Ліги націй.