Ліга націй-2026/2027: результати жеребкування – усі групи
- Збірна України зіграє у Лізі B, Група B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.
- Груповий етап Ліги Націй пройде восени 2026 року, а фінал чотирьох - у червні 2027 року.
У Брюсселі відбулося жеребкування наступного розіграшу Ліги націй-2026/2027. Футбольний турнір стартує після чемпіонату світу, який відбудеться улітку.
Збірна України зіграє у Лізі B і боротиметься за підвищення в класі. Про результати жеребкування Ліги націй розповідає 24 Канал.
Які результати жеребкування Ліги націй-2026/2027?
Усі 54 збірні Європи дізналися суперників на груповому етапі.
Ліга А. Група А1
- Франція
- Італія
- Бельгія
- Туреччина
Ліга А. Група А2
- Німеччина
- Нідерланди
- Сербія
- Греція
Ліга А. Група А3
- Іспанія
- Хорватія
- Англія
- Чехія
Ліга А. Група А4
- Португалія
- Данія
- Норвегія
- Вельс
Ліга B. Група B1
- Шотландія
- Швейцарія
- Словенія
- Північна Македонія
Ліга B. Група B2
- Угорщина
- УКРАЇНА
- Грузія
- Північна Ірландія
Ліга B. Група B3
- Ізраїль
- Австрія
- Ірландія
- Косово
Ліга B. Група B4
- Польща
- Боснія та Герцеговина
- Румунія
- Швеція
Ліга C. Група C1
- Албанія
- Фінляндія
- Білорусь
- Сан-Марино
Ліга C. Група C2
- Чорногорія
- Вірменія
- Кіпр
- Латвія або Гібралтар
Ліга C. Група C3
- Казахстан
- Словаччина
- Фарерські острови
- Молдова
Ліга C. Група C4
- Ісландія
- Болгарія
- Естонія
- Люксембург або Мальта
Ліга D. Група D1
- Латвія або Гібралтар
- Люксембург або Мальта
- Андорра
Ліга D. Група D2
- Литва
- Азербайджан
- Ліхтенштейн
Групи Ліги націй 2026/2027 / графіка УЄФА
Коли відбудуться матчі Ліги Націй?
Груповий етап зіграють восени 2026 року.
- 1 тур: 24 – 26 вересня 2026
- 2 тур: 27 – 29 вересня 2026
- 3 тур: 30 вересня – 3 жовтня 2026
- 4 тур: 4 – 6 жовтня 2026
- 5 тур: 12 – 14 листопада 2026
- 6 тур: 15 – 17 листопада 2026
Стикові матчі між дивізіонами за підвищення/виліт зіграють 25 – 30 березня 2027 року. В ці ж дні команди з Ліги А проведуть чвертьфінали.
7 – 15 червня 2027 року відбудеться Фінал чотирьох Ліги націй.