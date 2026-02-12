Укр Рус
Sport News 24 Футбол Ліга націй-2026/2027: результати жеребкування – усі групи
12 лютого, 21:25
2

Ліга націй-2026/2027: результати жеребкування – усі групи

Михайло Гема
Основні тези
  • Збірна України зіграє у Лізі B, Група B2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.
  • Груповий етап Ліги Націй пройде восени 2026 року, а фінал чотирьох - у червні 2027 року.

У Брюсселі відбулося жеребкування наступного розіграшу Ліги націй-2026/2027. Футбольний турнір стартує після чемпіонату світу, який відбудеться улітку.

Збірна України зіграє у Лізі B і боротиметься за підвищення в класі. Про результати жеребкування Ліги націй розповідає 24 Канал

Дивіться також Збірна України отримала суперників у Лізі націй-2026/2027 

Які результати жеребкування Ліги націй-2026/2027?

Усі 54 збірні Європи дізналися суперників на груповому етапі. 

Ліга А. Група А1

  • Франція
  • Італія
  • Бельгія
  • Туреччина

Ліга А. Група А2

  • Німеччина
  • Нідерланди
  • Сербія
  • Греція

Ліга А. Група А3

  • Іспанія
  • Хорватія
  • Англія
  • Чехія

Ліга А. Група А4

  • Португалія
  • Данія
  • Норвегія
  • Вельс

Ліга B. Група B1

  • Шотландія
  • Швейцарія
  • Словенія
  • Північна Македонія

Ліга B. Група B2

  • Угорщина
  • УКРАЇНА
  • Грузія
  • Північна Ірландія

Ліга B. Група B3

  • Ізраїль
  • Австрія
  • Ірландія
  • Косово

Ліга B. Група B4

  • Польща
  • Боснія та Герцеговина
  • Румунія
  • Швеція

Ліга C. Група C1

  • Албанія
  • Фінляндія
  • Білорусь
  • Сан-Марино

Ліга C. Група C2

  • Чорногорія
  • Вірменія
  • Кіпр
  • Латвія або Гібралтар

Ліга C. Група C3

  • Казахстан
  • Словаччина
  • Фарерські острови
  • Молдова

Ліга C. Група C4

  • Ісландія
  • Болгарія
  • Естонія
  • Люксембург або Мальта

Ліга D. Група D1

  • Латвія або Гібралтар
  • Люксембург або Мальта
  • Андорра

Ліга D. Група D2

  • Литва
  • Азербайджан
  • Ліхтенштейн


Групи Ліги націй 2026/2027 / графіка УЄФА

Коли відбудуться матчі Ліги Націй?

Груповий етап зіграють восени 2026 року.

  • 1 тур: 24 – 26 вересня 2026
  • 2 тур: 27 – 29 вересня 2026
  • 3 тур: 30 вересня – 3 жовтня 2026
  • 4 тур: 4 – 6 жовтня 2026
  • 5 тур: 12 – 14 листопада 2026
  • 6 тур: 15 – 17 листопада 2026

Стикові матчі між дивізіонами за підвищення/виліт зіграють 25 – 30 березня 2027 року. В ці ж дні команди з Ліги А проведуть чвертьфінали.

7 – 15 червня 2027 року відбудеться Фінал чотирьох Ліги націй.  