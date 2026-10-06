Дубль Олісе довів до розгрому: Франція перемогла Бельгію у Лізі націй

Команда Зінедіна Зідана вперше під час каденції нового тренера здобула перемогу з великим рахунком. У четвертому турі вони не залишили шансів географічному сусіду.

У понеділок, 5 жовтня, "Стад де Франс" приймав матч збірних Франції та Бельгії. Про перебіг та результат цього матчу розповідає 24 Канал.

Як минув матч Франція – Бельгія

З перших хвилин обидві команди демонстрували доволі рівний футбол, де головною перевагою домашньої команди був контроль м’яча у понад 60% ігрового часу.

Втім, перший тайм залишився за гостями. На 35 хвилині Ромео Лавія та Доді Лукебакіо розіграли хорошу флангову атаку – 0:1.

Франція – Бельгія – 4:1

Голи: Дуе 77, Шеркі 81, Олісе 88, 90+1 – Лукебакіо 35

Ключовим моментом матчу стали заміни у другому таймі, коли Зінедін Зідан випустив на поле Дезіре Дуе та Майкла Олісе.

Огляд матчу Франція – Бельгія від MEGOGO: дивіться відео

В останній чверті матчу у господарів поля почали проходити швидкі короткі атаки на межі карного майданчика. Дуе записав на свій рахунок гол та два асисти, а Олісе дубль та одну результативну передачу – 4:1.

Що тепер для Франції та Бельгії

Команда Зідана набирає 10 очок після чотирьох турів та очолює турнірну таблицю своєї групи. Італія відстає на три бали, Бельгія – на чотири.

Туреччина програла усі чотири матчі та перед листопадовою міжнародною паузою залишила для себе лише теоретичні шанси на збереження прописки у Дивізіоні А.