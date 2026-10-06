В понедельник, 5 октября, на стадионе "Стад де Франс" состоялся матч между сборными Франции и Бельгии. О ходе и результате этого матча рассказывает 24 Канал.

Как прошел матч Франция – Бельгия

С первых минут обе команды демонстрировали довольно равный футбол, причем главным преимуществом хозяев поля был контроль мяча более 60% игрового времени.

Впрочем, первый тайм остался за гостями. На 35-й минуте Ромео Лавия и Доди Лукебакио разыграли хорошую фланговую атаку – 0:1.

Франция – Бельгия – 4:1

Голы: Дуэ 77, Шерки 81, Олисе 88, 90+1 – Лукебакио 35

Ключевым моментом матча стали замены во втором тайме, когда Зинедин Зидан выпустил на поле Дезире Дуэ и Майкла Олисе.

Обзор матча Франция – Бельгия от MEGOGO: смотрите видео

В последней четверти матча у хозяев поля начали проходить быстрые короткие атаки на границе штрафной площади. Дуэ забил гол и отдал две голевые передачи, а Олисе – дубль и одну результативную передачу – 4:1.

Что теперь ждет Францию и Бельгию

Команда Зидана набрала 10 очков после четырех туров и возглавляет турнирную таблицу своей группы. Италия отстает на три очка, Бельгия – на четыре.

Турция проиграла все четыре матча и перед ноябрьской международной паузой оставила для себя лишь теоретические шансы на сохранение места в Дивизионе А.