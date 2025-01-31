Довбик їде у Португалію: результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Відбулось жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи-2024/2025. У Ньоні (Швейцарія) 31 січня 16 клубів, які посіли із 9-го по 24-те місця за підсумками основного етапу ЛЄ, отримали своїх суперників.

Переможці пар 1/16 фіналу приєднаються до восьми клубів, які вже напряму гарантували собі місце у стадії 1/8 фіналу Ліги Європи через основний етап турніру. В 1/8 фіналу вже пробились: Лаціо, Атлетік, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос та Рейнджерс, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Лунін та Трубін дізнались своїх суперників: результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Учасники 1/16 фіналу

Головна увага українських уболівальників футболу привернена до грецького Олімпіакоса, за який виступає форвард збірної України Роман Яремчук.

Учасники 1/16 фіналу поділені на дві категорії за підсумками основного етапу турніру – сіяні (9-16 позиції) та несіяні (17-24 місця). Тут українські фани теж мають за кого повболівати. Мова йде про Рому, де грає Артем Довбик.

Сіяні: Буде-Глімт, Андерлехт, ФКСБ, Аякс, Реал Сосьєдад, Галатасарай, Рома та Вікторія Пльзень.

Буде-Глімт, Андерлехт, ФКСБ, Аякс, Реал Сосьєдад, Галатасарай, Рома та Вікторія Пльзень. Несіяні: Ференцварош, Порту, АЗ Алкмар, Мідтьюлланд, Юніон Сен-Жилуаз, ПАОК, Твенте та Фенербахче.

Як і в Лізі чемпіонів на стадії 1/16 фіналу можуть зійтись команди із однієї країни та клуби, які грали між собою в основному раунді змагань.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Ференцварош – Вікторія Пльзень

АЗ Алкмар – Галатасарай

Мідтьюлланд – Реал Сосьєдад

Порту – Рома

Юніон Сен-Жизуаз – Аякс

ПАОК – ФКСБ

Твенте – Буде-Глімт

Фенербахче – Андерлехт

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 13-го та 20-го лютого 2025 року.